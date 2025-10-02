Bernal: "Con Premios de Turismo, homenajeamos a quienes representan y sitúan a Andalucía en mapa internacional"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en los Premios Andalucía de Turismo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha afirmado que, con los Premios Andalucía de Turismo, el Gobierno andaluz reconoce y homenajea "a quienes representan y sitúan a la región en el mapa turístico internacional como destino líder y de referencia".

Así lo ha destacado durante su intervención en la ceremonia de entrega de los premios que este año ha cogido el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, en Archidona (Málaga). "Celebramos que Andalucía se ha consolidado como uno de los grandes destinos turísticos del mundo y renovamos nuestro compromiso con una industria que es mucho más que economía: es cultura, es identidad, es convivencia y futuro", ha apuntado.

Según ha destacado, "con los Premios Andalucía de Turismo, rendimos homenaje a quienes representan lo mejor de esta industria y la hacen motor andaluz". "Ellos son la prueba viva de que el turismo no se construye con cifras, sino con talento, con compromiso y con historias personales que inspiran y con su esfuerzo han contribuido a que Andalucía brille con más fuerza en el mapa turístico internacional", ha incidido.

Para el consejero, el turismo en Andalucía no es un dato estadístico; "son las sonrisas de los visitantes cuando pisan por primera vez nuestras calles, son los aromas de nuestra cocina, el calor de nuestra gente, la hospitalidad que nos define. El turismo son también los proyectos de vida de cientos de miles de familias que encuentran en esta industria un camino para crecer y prosperar".

Ha recordado que Andalucía volverá este año a superar cifras históricas con más de 30.000 millones de euros en ingresos y medio millón de empleos vinculados directamente al sector. "Un logro alcanzado gracias a los de esas 500.000 personas que dan lo mejor de sí mismos día tras día. Con su profesionalidad y con su hospitalidad hacen que quien viene a Andalucía quiera volver", ha subrayado.

"Hablamos de la primera industria de esta tierra, motor de nuestra economía y, al mismo tiempo, palanca de cohesión social. Porque el turismo no solo genera riqueza; también genera orgullo de pertenencia y mantiene vivas tradiciones que forman parte de nuestra esencia como pueblo", ha señalado el consejero.

Bernal ha indicado que Andalucía ya no mide el turismo por el número de visitantes, sino en el impacto en términos de empleo, de ingresos, de bienestar y de equilibrio territorial. "Hemos dado un paso decisivo hacia un modelo regenerativo, que devuelve al territorio y a los ciudadanos parte de los beneficios que genera la actividad Y todo ello bajo una premisa irrenunciable: la sostenibilidad a nivel económico, medioambiental y social".

"El turismo en Andalucía va bien porque genera prosperidad, porque contribuye a la conservación y recuperación de nuestros entornos naturales y culturales, porque respeta la convivencia con las comunidades locales y porque proyecta lo mejor de nosotros mismos al mundo. En definitiva, el turismo hace de Andalucía una tierra mejor".

Por todo ello, ha recordado que "el turismo siempre será parte de la solución; no es el culpable de problemas estructurales que tienen causas mucho más complejas". "El turismo ha sido, es y será una joya de Andalucía. Una joya que debemos cuidar, que debemos proteger y que debemos compartir con el mundo", ha apostillado.

"Hoy premiamos a quienes con su esfuerzo han hecho que esta joya brille con más intensidad. Lo hacemos convencidos de que el futuro será aún más prometedor, porque contamos con la mejor tierra, la mejor gente y la mejor industria. Gracias a los premiados por ser ejemplo y guía. Y gracias a Andalucía, por ser siempre hospitalaria, generosa y capaz de enamorar a quien la visita", ha concluido.

PREMIADOS

Archidona ha acogido el acto de entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2025, donde se ha reconocido la labor de personas, instituciones y empresas que contribuyen de manera destacada al impulso del sector turístico en la región.

En la categoría de Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones, el galardón ha sido para la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Jaén, que nació hace 40 años para descubrir el mundo a todos los que "sueñan con vivir experiencias inolvidables" y trabaja "con el principio de que detrás de todo gran viaje hay un gran profesional comprometido".

En Trayectoria Empresarial Turística, el premio ha recaído en Grupo Hoteles Porce, que nació en Granada como una empresa familiar y que actualmente alcanza su tercera generación con siete establecimientos en Granada, Madrid y Sevilla, cerca de un millar de habitaciones y un equipo de más de 180 profesionales, han indicado desde la Junta.

En la categoría de trabajador del sector turístico, han sido dos galardonados ex aequo. Lucía del Ara Soriano Morilla, profesional que ha dedicado más de una década al mundo ferroviario, primero como factora de circulación en las provincias de Huelva y Sevilla y actualmente como responsable de supervisar el tráfico ferroviario en el Centro de Regulación de la Circulación de Sevilla Santa Justa, desde donde se coordinan diariamente más de 400 trenes de viajeros y mercancías.

El otro premiado es Arturo Bermúdez Camacho, que el 28 de abril, durante el gran apagón que afectó al país, ayudó a una turista británica que se puso de parto frente al hotel Puente Real de Torremolinos (Málaga), a la que asistió personalmente en el parto del bebé, que nació sin pulso pero que Arturo logró salvar al aplicarle las maniobras de reanimación.

La Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) ha sido premiada por sus Buenas Prácticas en materia de Empleo Turístico; una escuela que abrió sus puertas en 1997 y desde entonces ha formado a casi 600 profesionales de cocina y sala, alcanzando un índice de inserción laboral cercano al 91%.

Además, COPE Andalucía ha sido reconocida en el apartado de Comunicación por su contribución a la difusión del destino turístico a través de las ondas durante los últimos 25 años, destacando que "con la llegada del nuevo milenio, nace el programa Destino Andalucía, espacio destinado a descubrir esta tierra a los propios andaluces".

Asimismo, la Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez ha sido distinguida en Formación e Investigación Turística. Integrada por Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Rota, Trebujena, Puerto Real y Lebrija, trabaja desde 2006 por la cohesión y promoción sostenible del enoturismo en la zona, contando con cuatro denominaciones de origen y más de un centenar de empresas.

En Innovación Turística, el galardón ha sido para el Restaurante La Costa, que abrió hace medio siglo de la mano de Rogelio Álvarez e Iluminada Moreno en un polígono industrial de El Ejido (Almería); mientras que la Asociación Camino del Rocío sin barreras ha recibido el reconocimiento en Accesibilidad e Inclusividad Turística por su labor para "dar respuesta a la aspiración de miles de personas con discapacidad que deseaban vivir con plenitud su fe y llegar en peregrinación hasta la Blanca Paloma".

El Destino Turístico de Excelencia ha sido otorgado al Ayuntamiento de Córdoba, "la única ciudad del mundo que cuenta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento que refleja la grandeza histórica, cultural y artística de una tierra que ha sido cruce de civilizaciones y punto de encuentro de culturas a lo largo de los siglos".

El título de Embajador de Andalucía ha recaído en MasterChef por su contribución a la promoción de la región, ya que desde su primera emisión en 2013 han sido varias las ocasiones en las que ha escogido Andalucía para sus pruebas de exteriores, con escenario como el Alcázar de Córdoba, la Alhambra de Granada, el Cabo de Gata en Almería o las playas de Tarifa en Cádiz.