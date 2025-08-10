Consorcio de Transporte refuerza con más de 93.800 plazas adicionales los servicios de autobuses para la Feria de Málaga

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, ha informado este domingo de que el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) realizará un importante esfuerzo para reforzar las líneas de los autobuses interurbanos durante la Feria de Málaga, poniendo a disposición de los malagueños 93.830 plazas de autobús adicionales.

"Este año mejoramos notablemente el número de plazas y de frecuencias, continuando en la línea del Gobierno andaluz de seguir apostando por el transporte público y sostenible, al mismo tiempo que contribuimos a evitar que los malagueños hagan uso del vehículo privado en unos días en que no es recomendable su uso", ha indicado la delegada en una nota, junto al director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Javier Berlanga.

Los Servicios Especiales de Feria del Ctmam estarán operativos entre el16 y el 23 de agosto, y conectarán el Cortijo de Torres desde los núcleos de Benalmádena Costa, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Las Lagunas de Mijas, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Pinos de Alhaurín, Álora, Pizarra, Colmenar, Cártama Pueblo, Cártama Estación, Casabermeja y La Redonda, Alhaurín el Grande, Coín, Riogordo, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción.

Lois Servicios Especiales Feria de Málaga 2025 son los siguientes: M-410 Feria de Málaga-Cártama; M-421 Feria de Málaga-Torremolinos-Benalmádena; Costa M-424 Feria de Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos de Alhaurín; M-426 Feria de Málaga-Fuengirola-Las Lagunas (Mijas) M-428; Feria de Málaga-Rincón de la Victoria M-429; Coín-Alhaurín el Grande-Feria de Málaga M-430; Valle de Abdalajís-Álora-Pizarra-Málaga; M-450 Villanueva de la Concepción-Casabermeja-Feria de Málaga; M-451 Feria de Málaga-Colmenar-Riogordo. También la ruta nocturna M-168 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar funcionará todas las noches del 16 al 23 de agosto, con salidas desde Muelle Heredia a las 00:15, 00:50, 01:25, 02:00, 03:10 y 04:00 horas, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) a las 23:56, 00:42, 01:17, 02:02 y 02:32 horas.

Además, al coincidir que el viernes 15, previo al inicio de la Feria, es festivo nacional, las siguientes rutas tendrán horarios especiales para los días 15 y 16 de agosto: M-110 Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa: tanto el día 15 (festivo) como el 16 (sábado y primer día de Feria), la ruta funcionará como un día laborable, con 76 expediciones completas y amplitud horaria desde Málaga de 06,00 a 03,00 horas, y desde Torrenueva (Benalmádena Costa) de 06,00 a 04,00 horas.

M-160 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar: el viernes día 15 la ruta contará con 52 expediciones desde Málaga de 06:45 hasta las 04:00 horas, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) con 49 expediciones de 06:55 a 02:32 horas.

De esta forma, los servicios nocturnos que habitualmente prestaría la ruta M-168 este día quedan englobados en la ruta M-160. El sábado día 16 la ruta contará con 46 expediciones desde Málaga de 06:45 hasta las 23:30 horas, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) con 44 expediciones de 06:55 a 23:12. A partir de estas horas se pondrá en servicio la ruta M-168 M-163 Málaga-Rincón de la Victoria-Los Rubios. Esta ruta, que habitualmente cuenta con 10 servicios de lunes a viernes laborables, funcionará también los días 15 (festivo) y 16 de agosto (sábado).

TELÉFONO ANDALUZ DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

La delegada de Fomento, María Rosa Morales, ha querido destacar también que el Consorcio de Transportes, en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer, difundirá junto a la oferta de las líneas de la Feria de Málaga, el Teléfono andaluz de atención a las mujeres, 900 200 999, para luchar y prevenir la violencia de género y sexual.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha este verano una campaña de difusión del Teléfono, que tiene como lem '¡Llévatelo siempre contigo!', y cuyo objetivo es la sensibilización y conseguir que el teléfono 900 200 999 se incorpore a la agenda de las andaluzas y andaluces.

La línea 900 200 999 es un servicio gratuito y confidencial que está operativa 24 horas y 365 días en conexión con Emergencias 112 y los centros 24 para la atención de víctimas de violencia sexual.

Atiende en 72 idiomas.