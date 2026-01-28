Delegado y jefes de servicio de Educación celebran en Vélez una sesión de trabajo con centros y ayuntamientos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, en una sesión de trabajo en Vélez-Málaga - JUNTA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha puesto en marcha desde 2025 una iniciativa novedosa que persigue acercar la administración al territorio donde los centros y los ayuntamientos representan las instituciones más cercanas a la realidad educativa.

El delegado territorial, Miguel Briones, acompañado por todos los jefes de servicio, ha mantenido un encuentro el Centro del Exilio del municipio malagueño de Vélez-Málaga con los inspectores y directores de los centros educativos de la Axarquía, además de con representantes municipales de 23 municipios de la misma, en el que será el cuarto encuentro de una serie que comenzó en la comarca de Ronda el pasado curso, seguido de los celebrados en Antequera y Estepona.

El objetivo de esta jornada de trabajo es el de crear un entorno de colaboración y coordinación que permita el contacto directo con la realidad de los centros.

Tanto el delegado territorial como cada uno de los responsables de los servicios que componen la Delegación, han expuesto sus ámbitos de competencia y principales actuaciones, abordando los principales asuntos y contestando a las preguntas de las direcciones y representantes municipales presentes. Una interacción apoyada en el intercambio espontáneo que ha propiciado la pausa de desayuno, así como en el turno de preguntas con el que se ha finalizado la sesión.

La jornada de trabajo ha sido inaugurada por el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, acompañado por la concejal de Educación, María Lourdes Piña.

Lupiáñez ha destacado que Vélez-Málaga "es hoy un punto de encuentro para el diálogo educativo de toda la Axarquía, y eso no es casualidad" y ha agradecido a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, "y de manera especial a su delegado, Miguel Briones, que haya querido contar con nuestra ciudad para acoger esta jornada de trabajo, que refuerza la cercanía de la administración con los centros y con los ayuntamientos".

En este sentido, el alcalde ha subrayado que "espacios como este son fundamentales para mejorar la coordinación entre la Junta, los municipios y la comunidad educativa, porque permiten compartir experiencias, detectar necesidades reales y avanzar juntos en soluciones eficaces".

"Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga mantenemos un compromiso firme con la educación y seguiremos colaborando de manera leal y activa para que nuestros centros cuenten siempre con el apoyo institucional que merecen", ha concluido.

Por su parte, Briones ha valorado esta experiencia: "Acercar la administración a los centros y a los ayuntamientos constituye una necesidad, en la medida en la que son los encargados de conocer de primera mano la realidad con la que conviven. Y al mismo tiempo, es necesario que unos y otros adquieran una visión directa de la organización y el funcionamiento de la Delegación Territorial".

"Ese contacto que surge desde la cercanía y el hilo directo que brinda esta iniciativa es la base para la mejora del sistema, que es, en suma, la mejora de la atención a toda la comunidad docente", ha concluido.