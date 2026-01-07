Delegados de la Junta visitan municipios de Málaga afectados por la borrasca Francis para valorar los daños ocasionados

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernandez Tapia-Ruano, junto al alcalde de Coín, Francisco Cantoss, durante su visita al río Grande. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; y de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga se han trasladado a los diferentes municipios malagueños que resultaron afectados por la borrasca Francis para realizar una valoración de los daños y poder llevar a cabo las actuaciones necesarias.

El delegado de Agricultura, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha visitado en Coín junto al alcalde, Francisco Santos, el puente de Valenciana, que ha desaparecido por la fuerza del agua en esta zona; y el puente de Carranque, que ha quedado intransitable.

"Tanto la borrasca Francis como las precipitaciones de la semana anterior han dejado unos acumulados de más de 400 litros en la comarca del Guadalhorce y se han producido importantes daños tanto aquí como en la Sierra de las Nieves y en la Costa del Sol Occidental que nuestros técnicos están evaluando junto con los alcaldes para elaborar los informes y volver actuar en aquellos caminos rurales y cauces afectados", ha explicado.

Fernández ha recordado que la Junta ha destinado en Coín en 2025 más de 430.000 euros a actuaciones en sus cauces y más de 183.000 a caminos rurales dañados por danas y borrascas de marzo. "Estas actuaciones han venido a mitigar los efectos de las crecidas del río Grande durante estas últimas precipitaciones, pero ahora debemos volver a evaluar los daños en toda la comarca para actuar con celeridad", ha continuado.

Desde este mismo lunes la Junta de Andalucía, a través de Tragsa, ha puesto a disposición de Coín maquinaria pesada para poder abrir pasos provisionales en los pasos de los cauces que habían dejado incomunicados a vecinos de la zona. Los trabajos de retirada de sedimentos complementan el trabajo de la maquinaria que ha puesto a el propio ayuntamiento.

También a Guaro, Monda y Tolox se ha desplazado maquinaria para trabajos de liberación de pasos de los cauces. El delegado ha vuelto a insistir en la necesidad de construir la presa de Cerro Blanco que, ubicada en la cabecera del río Grande, cumpliría una doble función. "Por un lado la de laminación, que evitaría inundaciones y daños producidos por la fuerza del río Grande, que se incrementa cuando se une el río Pereilas y el río Guadalhorce; pero también tendría una importante labor de almacenamiento", ha explicado.

Fernández ha detallado que esta presa tendría una capacidad de entre 60 y 80 hectómetros cúbicos y permitiría garantizar además el abastecimiento a los municipios del bajo Guadalhorce así como a la ciudad de Málaga.

"Es un proyecto que debemos poner en la primera línea de prioridades en la gestión de las infraestructuras hídricas de la provincia. La Junta , en los presupuestos para 2026, ya contempla una importante partida para llevar a cabo el estudio de viabilidad y el estudio de alternativas que esperamos concluir este mismo año", ha añadido el delegado.

Fernando Fernández también se ha trasladado a Cártama para visitar junto al alcalde, Jorge Gallardo, los arroyos Valdeurraca y Torre y el río Guadalhorce para conocer in situ los daños producidos por las fuertes lluvias. Este municipio ha sufrido importantes incidencias no sólo durante este último episodio de lluvias, sino también durante la borrasca del 27 de diciembre donde la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, en una visita a la Estación de Cártama mostró su compromiso con el ayuntamiento para buscar soluciones a medio y largo plazo que minimicen este tipo de situaciones en el futuro.

LOS EMBALSES, AL 60% DE SU CAPACIDAD

El delegado de Agricultura y Agua ha destacado que esta última borrasca ha dotado a los embalses de la provincia de importante aportes de recursos hídricos y actualmente se encuentran al 60% de su capacidad. "Hacía años que no contábamos con estos parámetros en un mes de enero, pues la borrasca Francis ha dotado a nuestros embalses de 35 hectómetros cúbicos, una cantidad muy importante", ha añadido Tapia-Ruano para recordar que desde el 1 de diciembre de 2025 hasta la actualidad los pantanos de Málaga han recogido 65 hectómetros cúbicos.

"Sin duda, estos datos nos van a venir muy bien de cara a la primavera y el verano, cuando el consumo de agua comienza a incrementarse de manera notable. Sin embargo, hemos pasado por cinco años muy duros y críticos donde hemos tenido que llevar a cabo restricciones en el sector agroganadero, limitaciones en el llenado de piscinas e incluso cortes de suministro de agua en algunos puntos de la provincia", ha recordado.

Ha insistido en que desde la Junta van a continuar haciendo una buena gestión del agua, "manteniendo nuestro plan de infraestructuras hídricas para garantizar el abastecimiento y los usos agrícolas, turísticos e industriales que se le pueda dar; pero al mismo tiempo todos debemos seguir tomando conciencia del buen uso que debemos dar a los recursos hídricos".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

Durante la borrasca Francis algunas carreteras malagueñas resultaron afectadas por las lluvias a consecuencia de la acumulación de agua o desprendimientos. Fue el caso de la A-7059, en los pk 4,8-5; y la A-7057, en el pk 3, en Cártama; la A-7250, en los pk 1-2, en Tolox por desprendimientos de piedras; y la A7103, en el PK 5, en Ojén. Actualmente todas ellas ya han sido reabiertas al tráfico aunque algunos en algunos tramos están condicionados con estrechamientos de calzada.

En Ojén ha estado la delegada de Fomento, María Rosa Morales, junto al alcalde, Juan Merino, para conocer los daños en la A-7103 donde el operativo de Conservación ya trabaja, al igual que en otras vías en Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves.

La delegada ha destacado que, aunque los daños sufridos durante la borrasca en las carreteras no han sido de gran entidad, será necesario llevar a cabo un gran trabajo de limpieza de las vías por los desprendimientos, limpieza de cunetas, así como de conservación para reponer algunos desperfectos que se hayan producido en algunos puntos.

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Víquez ha visitado Tolox y Monda, que también sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias del 4 de enero. Junto al alcalde de Tolox, Jerónimo Macías, han visitado una zona donde el deslizamiento de piedras y tierra ha cubierto la ladera y se han desprendido del monte. Y ha podido comprobar los daños provocados por la crecida del río de los Caballos, que ha provocado daños en ambos márgenes.

En su visita a Monda junto a la alcaldesa, María Remedios Fernández, el delegado ha comprobado los principales daños en los cauces y los pasos que se han visto afectados en diversos puntos por los aportes de piedras y sedimentos arrastrados por el río.

MÁS DE 260 EMERGENCIAS GESTIONADAS DURANTE LA BORRASCA

A primera hora de la mañana del 4 de enero el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía se elevó a fase de emergencia y situación operativa 1 para toda Andalucía y durante el día, 23 municipios malagueños activaron sus Planes Territoriales de Emergencia Municipal (PTEL) para poder ofrecer una respuesta coordinada.

En Málaga, el EMA 112 gestionó 260 emergencias, en Andalucía se gestionaron 504 avisos, desde las 00.00 h del día 4 de enero hasta las 18.30 del día 5 donde la mayoría de las incidencias fueron en Valle del Guadalhorce por la crecida del río en Estación de Cártama, pero también se registró un fuerte impacto de incidencias en la Costa del Sol Occidental.

El sistema Es-Alert de aviso a la ciudadanía fue enviado a los municipios más afectados en dos ocasiones. Durante este periodo fue necesario el desalojo de una treintena de personas en Estación de Cártama, y en Monda fue necesario desalojar un edificio con 12 familias.