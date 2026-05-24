Los Dólmenes, el Teatro Romano, Acinipo y Baños Árabes suman más de 178.400 visitas en tres meses

Archivo - Entorno del Teatro Romano de Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga), el Teatro Romano de la capital malagueña, el enclave arqueológico Mezquitas funerarias de Málaga, el enclave arqueológico de Acinipo, en la localidad malagueña de Ronda, y los Baños Árabes de este mismo municipio malagueño, pertenecientes a la Red de Espacios Culturales de Andalucía, han sumado en los primeros tres meses del año, de enero a marzo, un total de 178.433 visitantes.

El Teatro Romano de Málaga sigue siendo el enclave malagueño más visitado de los que componen esta red en la provincia, con un total de 119.975 visitantes en el citado periodo, de los que 32.920 son en enero, 39.491, en febrero; y un total de 32.920 en marzo.

Le sigue el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, con 41.541 visitantes, de los que 8.705 fueron en enero; 12.519 en el mes de febrero; y 20.317, en marzo.

Por su parte, los Baños Árabes de Ronda fueron visitados por un total de 15.533 personas, de las que 3.968 fueron en enero, 4.232 en febrero; y 7.333, en marzo.

Asimismo, Acinipo sumó 1.226 visitantes, según los datos consultados por Europa Press, mientras que el enclave arqueológico Mezquitas funerarias de Málaga ha contabilizado en este periodo 158 visitas.

Cabe recordar que el Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga), el Teatro Romano de la capital malagueña, las mezquitas funerarias de Málaga, el enclave arqueológico de Acinipo, en la localidad malagueña de Ronda y los Baños Árabes de este mismo municipio malagueño sumaron el pasado año más de 758.400 visitantes.