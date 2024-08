El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 "va bien" y estará "en tiempo y forma"

MÁLAGA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado este miércoles que el presupuesto del Ejecutivo andaluz para el próximo año "va bien" y "estará en tiempo y forma, como no puede ser de otra manera" y ha recordado que los presupuestos son "la herramienta fundamental para que el gobierno pueda seguir ejecutando su acción política y pueda seguir realizando inversiones".

Así lo ha señalado España antes de realizar una visita a la Feria del centro de Málaga y tras ser cuestionada por los periodistas en relación con los presupuestos andaluces, al tiempo que ha recordado que "hace algunos meses se envió, se dio a conocer ya y se publicó la orden para comenzar la elaboración" de las cuentas andaluzas.

"Ha habido reuniones con las distintas consejerías para ir analizando las peticiones", ha señalado y ha valorado el trabajo de los técnicos, fundamentalmente, de la Consejería de Economía y Hacienda. Al respecto, ha señalado que "en España llevamos ya un año con presupuestos prorrogados. En el año 2024 no existen Presupuestos Generales del Estado".

Ha incidido en que "el Gobierno de Sánchez ha incumplido un mandato constitucional. La Constitución dice que el Gobierno tiene que presentar los presupuestos en el Congreso de los Diputados y no lo ha presentado", ha sostenido, al tiempo que ha dicho que "no es que no se lo hayan apoyado, es que directamente ni los ha presentado. Y por el camino que llevamos parece que en el año 2025 también habrá muchas dificultades para aprobar el presupuesto".

"Esa es la diferencia entre un gobierno que está pendiente de sus ciudadanos, porque al no haber Presupuestos Generales del Estado no hay inversiones ni para Andalucía, ni para el resto de comunidades autónomas", ha agregado, precisando, en este punto, que "curiosamente para Cataluña sí".

En este sentido, España ha recordado que "hemos visto 6.000 millones de euros para el traspaso de los Rodalies a Cataluña y aquí nos dicen que a lo mejor en el año 2025 se podrán iniciar los estudios de viabilidad del tren litoral".

"Es increíble cómo hay dinero siempre para los mismos territorios, cada vez ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda es lo que se está creando con este Gobierno central", ha criticado.

Por otro lado, también ha valorado que "con los presupuestos que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno para Málaga es cuando de verdad se ha hecho justicia con Málaga, es cuando se han incrementado los presupuestos como nunca y se están haciendo las inversiones, ahí está el metro, que es una auténtica realidad". "Ahora mismo estamos terminando de perfilar, no le puedo dar ninguna inversión en concreto; pero seguro que serán unos muy buenos presupuestos para Málaga", ha concluido.

SUELDO DE ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS

Por otro lado, preguntada por los periodistas por la subida de los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía, España ha señalado que se trata de una actualización equiparable a la que se ha realizado para los funcionarios a nivel nacional.

Así, ha detallado que la medida adoptada por la Mesa del Parlamento, en la que están representados todos los grupos políticos, responde al hecho de ahora se ha dado a conocer el decreto de actualización de sueldos para todos los funcionarios públicos de España por parte del Gobierno.

"A primeros de año el Gobierno de España no hizo el decreto de actualización para todos los funcionarios públicos de España. Se estuvo negociando, y una vez que ahora se ha conocido cuál era ese decreto que actualiza el sueldo de los funcionarios públicos de España, pues lo único que se ha hecho es trasladarse a los funcionarios de Andalucía y también a los altos cargos cuyo sueldo está vinculado al de los funcionarios del Parlamento", ha zanjado al respecto.