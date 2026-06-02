El Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) celebra la Semana de la Innovación para impulsar la mejora asistencial

Carteles informativos de la Semana de la Innovación - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella (Málaga), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra hasta 5 de junio la Semana de la Innovación, una iniciativa que busca "impulsar la mejora en la atención sanitaria a través del reconocimiento y el impulso de las prácticas innovadoras puestas en marcha por este centro sanitario y sus profesionales".

El proyecto, que cuenta con el apoyo de 'Roche Farma España', permitirá conocer de primera mano distintos proyectos innovadores presentados por los propios profesionales de distintos servicios del HUCS, según ha informado la Junta en un comunicado.

La Semana de la Innovación culminará con la celebración este viernes, en el salón de actos del hospital, del 'Innovation Day', una jornada especial en la que se presentarán en detalle nueve proyectos seleccionados de un total de 40 presentados y, además, se reconocerá el trabajo de todos los que se han presentado y de las áreas que los han impulsado.

Estas iniciativas están recogidas en pósteres que durante esta semana están expuestas en el hall del edificio antiguo del hospital --edificio A-- y, además, han sido difundidos y comunicados mediante boletines informativos que se han enviado por correo electrónico y también publicado a través de la revista interna digital 'Ponte al día', con el fin de contribuir a su difusión y a la visibilización de este esfuerzo innovador que se realiza en el hospital.

El objetivo principal de esta Semana de la Innovación no es solo dar visibilidad al talento interno del hospital, sino también "impulsar todavía más la humanización en la tarea asistencial", poniendo de relieve cómo los profesionales sanitarios del centro buscan constantemente soluciones para mejorar la calidad del tratamiento y el acompañamiento continuo del paciente.

Las propuestas innovadoras presentadas a esta semana se dividen en tres grandes bloques que definen el futuro de la medicina de precisión y el cuidado de la salud.

La primera son las innovaciones tecnológicas y las herramientas digitales y aplicaciones móviles orientadas a la optimización clínica y al empoderamiento del paciente; le siguen las innovaciones en procesos como nuevas metodologías asistenciales centradas en optimizar los tiempos de respuesta y mejorar el confort del paciente y sus familias.

Y, finalmente, también innovaciones transversales, es decir, proyectos educativos, de concienciación y sensibilización social. Además de la exposición y análisis de los proyectos finalistas, la Semana de la Innovación contará con espacios formativos diseñados para dotar a los profesionales de nuevas competencias.

Entre ellos, destacan el 'Taller de Ensayos Clínicos', enfocado en la excelencia investigadora y la seguridad de los procesos, y el 'Taller en Comunicación Efectiva', una capacidad clave para reforzar la empatía y la conexión médico-paciente en el entorno sanitario.