El impacto económico de Málaga TechPark representa el 2,3% del PIB andaluz

La consejera de Economía y presidenta de Málaga TechPark, Carolina España, ha destacado que las cifras ofrecidas sobre la tecnópolis la confirman como es uno de los grandes motores económicos de Andalucía. - JUNTA

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y presidenta de Málaga TechPark, Carolina España, ha subrayado este martes el papel estratégico que desempeña la tecnópolis malagueña en el desarrollo económico de Andalucía durante la presentación del Estudio de Impacto Económico elaborado por el Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety). El estudio revela que el parque genera un impacto conjunto (directo e indirecto) sobre el PIB andaluz de 4.836,31 millones de euros, lo que equivale al 2,33% del total autonómico, y alcanza un peso aún mayor en la provincia (10,68%) y en la ciudad de Málaga (34,97%).

En este punto, España ha destacado que "las cifras que presentamos hoy confirman que Málaga TechPark es uno de los grandes motores económicos de Andalucía, con un impacto creciente, sostenido y cada vez más decisivo en la creación de riqueza y empleo". Asimismo, ha afirmado que "nadie puede negar el extraordinario momento que atraviesa Málaga TechPark, una infraestructura esencial y estratégica para el presente y el futuro económico de Andalucía".

El estudio, que ha llevado a cabo los investigadores Germán Gemar y Fernando Isla, pone de manifiesto el papel clave de la tecnópolis en presente y futuro, subrayando "las perspectivas muy favorables para el mismo, atendiendo a las variables del estudio. "Teniendo en cuenta como está creciendo, las expectativas para el Parque son, obviamente, muy altas", ha dicho Isla.

Los resultados de dicho informe han sido presentados también por el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, que ha señalado que "este estudio de impacto confirma el fuerte incremento de la contribución de las empresas del parque tecnológico al desarrollo económico de la ciudad de Málaga, de la provincia y de Andalucía".

Además, el análisis presentado por Romera muestra la evolución constante del parque y su creciente peso dentro del ecosistema tecnológico andaluz.

MÁLAGA TECHPARK GENERA 70.698 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS

El estudio constata el notable efecto multiplicador del parque. Cada euro de PIB generado se transforma en 2,4 euros en la economía andaluza, cifra que asciende a 2,9 euros al incorporar los efectos inducidos por el consumo de los hogares. Asimismo, cada euro de producción del parque se convierte en 2,6 euros en Andalucía.

En materia de empleo, el impacto total asciende a 70.968 puestos de trabajo directos e indirectos, y cada empleo directo generado se traduce en 3,7 empleos en la economía regional. Sobre este punto, España ha señalado que "la tecnópolis tiene una enorme capacidad de generar empleo cualificado y atraer talento, impulsando cadenas completas de actividad económica y contribuyendo al bienestar y la prosperidad de los andaluces".

El informe detalla que el 31,56% del empleo de la ciudad de Málaga está relacionado de forma directa o indirecta con la actividad del parque, lo que supone que uno de cada tres puestos de trabajo de la capital depende del ecosistema de Málaga TechPark. "Más de un tercio del empleo de la ciudad de Málaga está vinculado al parque, un dato que refleja mejor que ningún otro la magnitud del impacto de Málaga TechPark en nuestro territorio", ha destacado España.

Estos datos refuerzan que Málaga TechPark se ha consolidado como infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la innovación y la atracción de talento en Andalucía. El informe señala que el parque se perfila además como un nodo clave de la futura cadena europea de suministro de microchips, impulsado por la próxima instalación de IMEC, centro de referencia internacional en microelectrónica y semiconductores.

UNA PRODUCTIVIDAD UN 43% SUPERIOR A LA MEDIA ANDALUZA

El estudio también destaca la elevada productividad del parque, con una media de 157.199 euros por trabajador, un 43% superior a la media andaluza (109.800 euros). Esta competitividad se explica por la fuerte especialización tecnológica de Málaga TechPark, que agrupa empresas en 51 ramas de actividad (de un total de 81 según el Marco Input-Output de Andalucía), con especial protagonismo de telecomunicaciones y programación informática, que aportan conjuntamente el 38% del Valor Añadido Bruto (VAB) del parque.

En total, la actividad del parque genera un VAB de 1.772,7 millones de euros, equivalente al 45% de su producción total. El estudio también subraya que el impacto sobre la producción andaluza asciende a 10.119,75 millones de euros, lo que representa el 2,74% del total autonómico. En la provincia y la ciudad de Málaga, el impacto alcanza el 14,66% y el 48,01%, respectivamente.

El estudio destaca que la especialización del parque en industrias de vanguardia (como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la microelectrónica, el software, las energías renovables o la biotecnología) está contribuyendo a posicionar a Málaga y a Andalucía como plataformas tecnológicas de referencia.

Sobre este punto, la consejera ha señalado que "la especialización en industrias de vanguardia sitúa a Málaga y a Andalucía como plataformas tecnológicas de referencia en un momento decisivo para la transformación digital y verde de Europa". Del mismo modo, ha recordado que la llegada del IMEC "va a convertir a España en un referente mundial en la investigación de los microchips y va a ser toda una revolución para nuestra tierra".

España ha concluido que Málaga TechPark "es una historia de éxito colectivo", fruto del esfuerzo compartido entre empresas, instituciones y profesionales, reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con su crecimiento y consolidación.