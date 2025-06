Inaugurada la nueva oficina de información turística en Canillas de Albaida (Málaga) para reforzar turismo de interior

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha visitado también el Museo de la Semana Santa de Vélez-Málaga

CANILLAS DE ALBAIDA/VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha inaugurado este lunes la nueva oficina de información turística en Canillas de Albaida (Málaga), un centro desde el que se reforzará el turismo de interior y se impulsará la revitalización económica y laboral rural.

Así lo ha destacado en la atención a medios junto con la alcaldesa de la localidad, Encarnación Pareja, resaltando esta apertura que se traducirá en "un revulsivo para este municipio y una herramienta para dar un mejor servicio a los visitantes".

Casi 7.000 personas visitaron este municipio el año pasado, lo que supuso un 13% más que en 2023. "Una de las líneas estratégicas del Gobierno andaluz es capilarizar la actividad turística por todo el territorio", ha dicho Bernal explicando que el turismo de interior en Andalucía no solo es importante como complemento al turismo tradicional, "sino que representa una estrategia fundamental para el desarrollo equilibrado, sostenible y resiliente del territorio".

"Potenciar esta modalidad turística se traduce en favorecer la cohesión social, la preservación del patrimonio cultural y natural, y la revitalización económica de las zonas rurales. Apostar por el turismo de interior es apostar por un modelo más justo, diverso y respetuoso con la identidad y el entorno andaluz", ha insistido.

Para el consejero, "es una oportunidad para que Andalucía muestre su riqueza más allá de sus playas y ciudades, y para que sus pueblos y paisajes del interior encuentren en el turismo un aliado para su presente y su futuro". "Las personas que nos visitan cada vez están más interesadas en conocer nuestra forma de vida y nuestras tradiciones. Canillas es un ejemplo excelente para empaparse de lo que significa vivir a lo andaluz", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa, Encarnación Pareja, ha puesto en valor el turismo como el principal motor económico de la localidad que apenas supera el millar de habitantes. "A través de un código QR, cada visitante podrá acceder a la información que necesite sobre nuestros alojamientos, gastronomía, comercios, servicios, fiestas y tradiciones", ha explicado agradeciendo la apuesta por parte de las administraciones implicadas.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE VÉLEZ-MÁLAGA

Previamente, el consejero también ha visitado el Museo de la Semana Santa de Vélez-Málaga, la primera de España que cuenta con la 'Q de Calidad Turística', un reconocimiento otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Ha recordado que el turismo cultural atrae a uno de cada tres turistas que llegan a Andalucía y ayuda a gestionar mejor los flujos y capilarizar los beneficios del turismo por todo el territorio.

"Por manifestaciones como la Semana Santa de Vélez, hemos puesto en marcha una campaña de turismo religioso que quiere poner en valor nuestro patrimonio y arte sacro andaluz", ha explicado acerca de la nueva campaña 'The Revelation of the Andalusian Crush'.

Junto a la Semana Santa, Arturo Bernal ha situado la ciudad axárquica como unos de los principales activos turísticos de la provincia gracias también a su litoral. Para esta temporada estival cuenta con tres banderas azules en Benajarafe, La Caleta de Vélez (Paseo), y Torre del Mar. "Estas distinciones son una muestra de cómo nuestro litoral se ha adaptado a las nuevas exigencias de sostenibilidad y calidad que demandan no sólo los visitantes, sino también la población residente", ha dicho.

Tras su visita, el consejero se ha trasladado a la Fortaleza, otro de los grandes atractivos turísticos de la localidad y en el que el Ayuntamiento trabaja para convertirlo en un polo de atracción para los visitantes.

Ha estado acompañado por su alcalde, Jesús Lupiáñez, quien ha destacado el papel del Gobierno local por "conservar y revitalizar nuestro patrimonio histórico, pero también para dotarlo de contenido, proyección y sostenibilidad".

"Queremos que quien venga a Vélez-Málaga viva una experiencia auténtica, donde se mezclan historia, tradición, identidad y calidad. Agradezco al consejero su compromiso con esta tierra y su sensibilidad con nuestras señas de identidad. Estoy convencido de que esta visita fortalecerá aún más los lazos de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la promoción turística de la Axarquía como un territorio lleno de oportunidades", ha recalcado.