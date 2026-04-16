La Junta y el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) abordan en un encuentro de trabajo el tema de la vivienda

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en un encuentro de trabajo en Benalmádena junto con el alcalde, Juan Antonio Lara - JUNTA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Benalmádena, y ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Juan Antonio Lara, centrado en asuntos en materia de vivienda del municipio, tanto de construcción como de rehabilitación.

La consejera andaluza ha situado este encuentro en el marco de la colaboración institucional y de la necesidad de cooperar entre administraciones.

La visita ha comenzado con la recepción institucional en la sede consistorial, seguida de la firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Benalmádena.

Posteriormente, se ha celebrado una reunión técnica en la que, además de la consejera, han estado presentes, en representación de la administración autonómica el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado; y la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales.

Por parte del Ayuntamiento, además del alcalde han asistido la concejal de Urbanismo, Presentación Aguilera, el concejal de Economía y Hacienda, José Miguel Muriel; y el concejal de Movilidad, Raúl Campos.