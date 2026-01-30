La Junta destina 100.000 euros para poner en valor el cementerio de Casabermeja (Málaga)

El delegado territorial de Turismo y Andalucía Exterior, Carlos García, visita con el alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, las instalaciones del cementerio - JUNTA

CASABERMEJA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo y Acción Exterior ha concedido una ayuda de 100.000 euros al Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga) para acometer un proyecto de puesta en valor del Cementerio municipal de San Sebastián, que fue construido en el siglo XVIII y que cuenta desde 1980 con la declaración de Monumento Nacional y desde 2006 con el título de Bien de Interés Cultural.

El delegado territorial de Turismo y Andalucía Exterior, Carlos García, ha visitado este viernes con el alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, las instalaciones del cementerio, destacando que la subvención concedida contribuirá a la mejora de sus infraestructuras y a la promoción de su valor histórico.

García ha destacado que esta ayuda "llega como un reconocimiento a la singularidad arquitectónica y cultural del cementerio, que se ha convertido en uno de los hitos monumentales sacros más visitados de la provincia de Málaga".

El cementerio de San Sebastián es famoso por sus construcciones que parecen pequeñas casas, lo que le otorga un perfil urbano único que ha sido objeto de estudio y admiración a nivel nacional.

El delegado de Turismo ha asegurado que "con esta nueva inyección de fondos, Casabermeja refuerza su apuesta por el turismo cultural y de interior, consolidando su patrimonio como un motor de desarrollo local".

En este sentido, ha explicado que la cuantía de la ayuda, que asciende a 100.000 euros sobre un proyecto de inversión total de 154.178,93 euros, permitirá acometer actuaciones en el recinto que mejoren la visita a este recurso turístico-cultural.

Así, por una parte, se va a crear una zona expositiva del Cementerio, con dos pequeñas salas de interpretación, en las que se explicará la historia y las características singulares del campo santo, a través de audiovisuales y materiales de recursos turísticos.

De igual modo, se acometerá la optimización de los recorridos para facilitar las visitas, tanto de los vecinos como de los turistas, y se mejorará la accesibilidad en uno de los pasajes escalonados mediante la ejecución de una rampa.

En cuanto a las obras de infraestructuras planificadas, se instalará en el cementerio una red eléctrica que permita la futura dotación de alumbrado público y ornamental, así como otra instalación de riego que cubra la totalidad de las zonas ajardinadas, en sustitución de la precaria existente actualmente.

García ha señalado que con estas transformaciones "se va a mejorar la experiencia de visita y el entorno, atendiendo tanto a la dimensión patrimonial como a su uso cotidiano, poniendo en valor el cementerio de Casabermeja como un recurso turístico-cultural de primer orden".

La ayuda económica que ha recibido Casabermeja forma parte de las subvenciones convocadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural. Se trata de una convocatoria de subvenciones que está dirigida expresamente a municipios del interior, y tiene por objeto la puesta en valor de los recursos turísticos culturales existentes.