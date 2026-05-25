La Junta destina 17,5 millones en la renovación del firme de las carreteras de la provincia de Málaga

Asfaltado en un imagen de archivo. - JUNTA

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destina 17,5 millones de euros a la renovación del firme de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Málaga.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado los dos contratos del Plan de Asfaltado para Málaga. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha remarcado que, desde la Junta, "se han redoblado los esfuerzos para actuar de forma inmediata en nuestras carreteras, sobre todo en aquellas en peor estado", gracias a "una cantidad histórica para la mejora del firme de la red viaria autonómica".

La Consejería de Fomento ha dividido este presupuesto en dos lotes que atienden zonas específicas de la provincia. En primer lugar, se ha adjudicado a la UTE Probisa Vias y Obras, Canteras Almargen y Acedo Hermanos por 9,6 millones (9.620.123,28) para las zonas Norte y Este, mientras que la UTE Aglomerados Los Serranos y Construcciones Maygar ha sido la designada para la renovación de firmes de las zonas Oeste y Sur con una inversión cercana a los 7,9 millones (7.879.876).

El Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía, que cuenta con una inversión global de 151,5 millones de euros para el conjunto de la comunidad autónoma, se marca como objetivo garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en las ocho provincias.

Para ello, se ha analizado el estado de la red viaria para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme, según ha informado la Junta en un comunicado.

Las actuaciones previstas abarcan la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Además, existe la posibilidad de prórroga en estos contratos, que implicaría un aumento de las partidas y de las carreteras atendidas. Esta intervención se enmarca en la línea estratégica de conservación de firmes, uno de los elementos funcionales más importantes de una carretera.

La situación actual de la red viaria autonómica obligaba a recuperar la capacidad portante de tramos de carreteras que se encuentran en estado deteriorado o muy deteriorado. De hecho, ya a finales del año pasado se adjudicó un primer contrato de 2,9 millones de euros para el asfaltado de varias carreteras malagueñas.