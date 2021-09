La Junta destina en dos años más de 82.700 euros en obras del PFEA para mejorar infraestructuras en Coín (Málaga)

COÍN (MÁLAGA), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, ha visitado este martes Coín, donde se ha reunido con el alcalde, Francisco Santos, y ha conocido algunos de los proyectos ejecutados con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), con una aportación de la Junta de 82.730,72 euros en los dos últimos años.

El programa contará de nuevo este año con la cofinanciación de la Consejería. "Afianzar las relaciones institucionales, es una prioridad para la Consejería", ha defendido Alejo, quien ha destacado que el PFEA es un ejemplo de esa colaboración ya que cuenta con la financiación de la Junta, el SEPE, la Diputación y los ayuntamientos para realizar obras que permiten "mejorar las infraestructuras públicas y crear empleo".

La delegada ha podido visitar la actuación ya finalizada en el camino de Viagüera que, según ha destacado el alcalde, era fundamental porque "da servicio a fincas de cultivo". El regidor ha anunciado que en breve comenzarán otras con cargo al PFEA en el camino de Saladillo, una intervención "muy esperada" ya que se encuentra "en mal estado y era fundamental marcarlo como una prioridad".

En este caso, la aportación de la Consejería a este proyecto es de 39.682 euros si bien el Ayuntamiento también ha presentado otro para la actual convocatoria, pendiente de su aprobación en la Comisión provincial del PFEA, destinado a remodelar la planta sótano de la casa consistorial donde se ubican las dependencias de la Delegación de Urbanismo, entre otras.

Alejo ha aprovechado su visita para informar del Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Gobierno, que este miércoles irá al Pleno del Parlamento para su convalidación, y que permitirá a los ayuntamientos que tengan deudas con la Junta de Andalucía aplazar su pago durante dos años y fraccionar luego el mismo hasta en 15 años.

"No es el caso de Coín pero hay 104 municipios en la provincia de Málaga que podrán solicitarlo. Es un balón de oxígeno para las entidades locales no solo por aplazar la deuda sino porque les facilita acceder a todo tipo de subvenciones, especialmente los fondos europeos Next Generation", ha subrayado la delegada.

El alcalde se ha felicitado de que "al Ayuntamiento de Coín no le hace falta" recurrir a esta medida ya que "en 2021 teníamos una deuda importante con la Junta pero a lo largo de estos años la hemos podido pagar" si bien ha reconocido que es "una buena noticia" la posibilidad de que otros ayuntamientos tengan esta facilidad pues supone "una magnífica ayuda".

Santos ha destacado también el "importante" apoyo de la Junta de Andalucía a los proyectos del Ayuntamiento y ha aprovechado para agradecer a la delegada, que también ostenta la responsabilidad en materia de Justicia, "el refuerzo de personal extra en los juzgados para reducir los plazos" de resolución de expedientes tras la carga de trabajo acumulada por la pandemia.

Precisamente, la segunda fase del Plan de choque se ha puesto en marcha este septiembre, tras reanudarse la actividad en los juzgados, para continuar agilizando la tramitación de asuntos.