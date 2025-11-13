La Junta dota al Hospital de la Serranía de Ronda de un segundo TAC de última generación

RONDA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha dotado al Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga) de un segundo equipo de tomografía axial computerizada (TAC) de última generación, lo que supone un importante avance en la capacidad diagnóstica del hospital y una mejora sustancial en la atención a la ciudadanía del Área Sanitaria Serranía de Málaga.

Esta nueva dotación tecnológica se había convertido en una demanda histórica en la comarca, ya que se trata de la única de la provincia que no contaba con dos aparatos de este tipo, por lo que desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias se ha priorizado la gestión para su incorporación a la cartera de servicios de la Serranía de Ronda.

La instalación de este aparato de alta tecnología, que ha supuesto una inversión de 500.000 euros, implica una actuación técnica compleja, que requiere reubicar el TAC actual en otra sala y trasladar el mamógrafo para liberar el espacio donde se ubicará el nuevo equipo, por lo que se prevé que éste comience a funcionar en el mes de febrero de 2026.

Entre las principales mejoras que aportará este nuevo TAC destacan el avance en el tratamiento de patologías tiempo-dependientes, ya que ampliará la ventana terapéutica en el código ictus y mejorará la precisión diagnóstica en procesos críticos como la isquemia intestinal aguda, ha indicado la Junta en un comunicado. Además, permitirá reducir los tiempos de espera y derivaciones externas a otros centros para pruebas especializadas.

Otra de las ventajas es que, al disponer el hospital de dos equipos, se facilitará una mejor organización de las agendas, garantizando la atención a las urgencias sin afectar a la programación de estudios electivos, y se podrá implementar dos turnos de trabajo y mejorar la eficiencia del servicio, todo ello garantizando la continuidad del servicio y evitando interrupciones en la atención de pacientes críticos y hospitalizados.