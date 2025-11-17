La Junta identifica 37 aceleradoras andaluzas de proyectos emprendedores de carácter innovador

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos (2d), posa en una foto antes de participar en la presentación en Málaga del Catálogo de Aceleradoras de Andalucía 2025. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha actualizado en 2025 su Catálogo de Aceleradoras de Andalucía, que ya cuenta con 37 entidades después de que se hayan adherido diez más a las 27 con las que nació este instrumento el pasado ejercicio con el fin de proporcionar una información sobre las iniciativas y programas de aceleración de proyectos emprendedores e innovadores disponibles en la comunidad.

Así lo ha dado a conocer el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante el encuentro 'Andalucía Acelera', celebrado en el Centro de Google de Excelencia para la Ciberseguridad en Málaga.

Esta sesión de trabajo ha permitido reunir a un centenar de entidades del ecosistema emprendedor andaluz y representantes de aceleradoras que operan en la región para conectar, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración para promover el emprendimiento tecnológico e innovador.

Durante la presentación de la edición de 2025, Gómez Villamandos ha asegurado que el documento, elaborado por Andalucía Emprende, está vivo y reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con "mantener un espacio abierto de diálogo con las aceleradoras".

"Este catálogo constituye una herramienta muy eficaz y útil, ya que ofrece una visión integral y actualizada del ecosistema andaluz de aceleración, identificando las entidades, programas y recursos que lo conforman", ha apostillado.

El instrumento, además de visibilizar los programas activos y de facilitar información útil y homogénea a emprendedores e instituciones, pretende, igualmente, ayudar a identificar los recursos más adecuados para promover proyectos, fortalecer la cooperación dentro del Sistema Andaluz para Emprender y contribuir al desarrollo del emprendimiento innovador en el territorio andaluz.

De acuerdo con la información recogida en el catálogo, se extrae que el 43% de las iniciativas aceleradas surgen en la región y el 57% proceden de otros ámbitos territoriales, lo que demuestra, a juicio del titular de Universidad, el alto nivel de atracción del ecosistema emprendedor innovador andaluz.

De igual modo, destaca que el 59% de las aceleradoras son de titularidad pública y el 22% tienen carácter mixto, siendo el resto de naturaleza privada. "Estos datos reflejan, por un lado, el liderazgo institucional comprometido con este tipo de actividad y, por otro, la colaboración sólida existente en este ámbito entre administraciones, universidades y empresas", ha recalcado.

Además, según los datos, del total de aceleradoras, muchas operan en más de un sector, siendo significativa su presencia en el área digital y de telecomunicaciones (76%), en la agroalimentación (73%), en la biotecnología (68%) y en la energía y la transición ecológica (68%). Asimismo, se observa también un ligero crecimiento en áreas como las ciudades inteligentes o 'smartcities' o la industria, una trayectoria que puede estar relacionada con el apoyo regional a la industria 4.0 y a las nuevas tendencias en innovación urbana en Andalucía.

En cuanto a la distribución provincial de las aceleradoras, Málaga (38%), Sevilla (24%) y Córdoba (14%) concentran el grueso de la actividad, pero todas las provincias cuentan con programas activos, "garantizándose así un modelo de emprendimiento innovador regional con buena vertebración territorial y con un enfoque inclusivo", tal y como ha añadido Gómez Villamandos.

De este catálogo también se extrae que los programas que se ponen a disposición de las iniciativas emprendedoras son ágiles, accesibles y orientados a resultados. Del conjunto incluido en dicha herramienta, el 81% es gratuito y el 59% tiene una duración media de tres a seis meses, combinando formación, mentoring y acompañamiento intensivo.

Asimismo, más del 80% de las aceleradoras andaluzas impulsa startups en su fase incipiente y con un producto mínimo viable (MVP), mostrando de esta forma un ecosistema dinámico y enfocado al crecimiento.

Por otro lado, más del 40% atiende a fases de crecimiento y expansión, "lo que evidencia la existencia de un ecosistema cada vez más maduro y orientado al escalado", según ha señalado. En cualquier caso, ha aclarado que el 100% ofrece formación y mentorización y el 92% facilita acceso a financiación o a inversores.

Atendiendo al punto de vista de la colaboración, innovación abierta y visión de futuro, resalta que más del 90% de las aceleradoras impulsa el 'networking' y la visibilidad de las startups a través de organización o participación en eventos especializados y sectoriales, fortaleciendo la colaboración dentro del ecosistema emprendedor.

Por otro lado, un 27% desarrolla iniciativas de innovación abierta colaborando con empresas, universidades y administraciones en sectores clave como la agrotecnología, la biotecnología, la sostenibilidad y la digitalización.

COMPROMISO CON EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Comparando las dos ediciones, el catálogo constata el compromiso de la Administración con el emprendimiento innovador, teniendo en cuenta el incremento de once puntos porcentuales en la participación de aceleradoras de titularidad pública, que ha pasado de un 48% a un 59%. También se confirma su papel tractor en la cooperación con otras entidades que conforman el Sistema Andaluz para Emprender.

El documento arroja un salto cualitativo en proyección nacional e internacional, ya que el ecosistema que refleja esta muestra ha pasado de ser mayoritariamente local (70% con alcance sólo andaluz) a un modelo abierto y proyectado al exterior, teniendo en cuenta que el 57% acepta iniciativas promovidas por emprendedores procedentes del contexto nacional o internacional.

Asimismo, ha recordado que la Consejería de Universidad activará antes de final de año tres líneas de incentivos por valor de 2,2 millones de euros, procedentes de Fondos Europeos, para aceleradoras y startups, con un programa específico de soluciones innovadoras.

Cuestionado por el diseño por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) de un filtrador que convierte cualquier tipo de sangre en universal, el consejero ha destacado que "precisamente eso es lo que necesitamos, que todo ese talento que tienen nuestros jóvenes, que tienen nuestros estudiantes, aflore".

Pero también ha señalado la necesidad de que "además se transforme posteriormente, no solo en un beneficio para la sociedad de una forma directa, como este caso, imaginen la importancia en situaciones de urgencia; sino también que eso genera evidentemente, un producto de mercado, genera una startup", lo que lleva a "empleos de calidad".

"La mejor forma de retener a nuestros jóvenes es generar oportunidades y que haya empleos de calidad", ha manifestado Gómez Villamandos, quien ha asegurado que ese "es uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno". "En ello estamos trabajando y por eso damos tanto valor al emprendimiento universitario", ha finalizado.