La Junta inaugura el punto limpio de Casares (Málaga) con una inversión de casi 600.000 euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la inauguración del punto limpio de Casares (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASARES (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes el punto limpio de Casares (Málaga), que ha contado con una inversión total de 596.479,24 euros, cofinanciados con Fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

Esta nueva infraestructura verde se ubica en el Polígono Industrial Sierra Bermeja y se integra en la red de equipamientos impulsados por el Gobierno andaluz para facilitar una correcta gestión de los residuos domésticos y avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable con el entorno.

Durante la visita, la consejera ha subrayado que este punto limpio "ha venido a cubrir una necesidad real del municipio, ofreciendo a la ciudadanía un espacio adecuado, accesible y seguro para depositar aquellos residuos que no pueden ir a los contenedores convencionales".

En este sentido, García ha señalado que la instalación "ha supuesto un paso importante para mejorar la calidad ambiental del municipio y reforzar los servicios públicos vinculados a la economía circular".

La infraestructura, que beneficiará a los más de 9.000 vecinos de la localidad, se ha construido sobre una parcela de 3.207 metros cuadrados situada en suelo urbano, dotada de todos los servicios necesarios, y ha sido diseñada para facilitar tanto el uso por parte de los vecinos como el trabajo de los operarios y de los vehículos encargados del traslado de los residuos.

Han explicado que el diseño del recinto, con plataformas diferenciadas y recorridos bien definidos, ha permitido optimizar la circulación interior y garantizar la seguridad durante las labores de descarga y recogida.

García ha señalado que los puntos limpios son "una herramienta clave para promover hábitos responsables entre la ciudadanía", ya que permiten la recogida selectiva de residuos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, restos vegetales, escombros domésticos y otros residuos que requieren una gestión específica.

Según ha indicado, este tipo de instalaciones "ha contribuido de forma directa a reducir los vertidos incontrolados y a proteger el entorno natural, especialmente en municipios con un fuerte valor ambiental como Casares". También ha destacado que la actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, lo que ha permitido ejecutar una obra completa en un plazo de cinco meses.

"La colaboración del Ayuntamiento de Casares, que ha cedido esta parcela para la construcción de la infraestructura, lo cual agradecemos, junto a una correcta planificación y ejecución del proyecto ha hecho posible que hoy Casares cuente con un equipamiento moderno, adaptado a la normativa y preparado para dar servicio a los vecinos del municipio", ha afirmado.

En el acto de inauguración han estado presentes el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, así como representantes de la empresa constructora, Construcciones Glesa, S.A., y de la dirección de obra UTE Lindeo Ingenieros, S.L.-ASITEC, Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente, S.L, entre otras autoridades y asistentes.

Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor el papel de las entidades locales en la gestión de los residuos y ha recordado que "la implicación municipal es esencial para que las políticas ambientales lleguen al día a día de las personas". En este sentido, ha incidido en que el Gobierno de Juanma Moreno "seguirá trabajando para dotar a los municipios de infraestructuras útiles, pensadas para el presente y también para los retos ambientales del futuro".

García ha hecho hincapié en que este tipo de infraestructuras permiten avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos, favoreciendo su correcta separación y posterior tratamiento, y contribuyendo así a la protección del medio ambiente y a la economía circular. Al hilo de esto último, ha remarcado que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.

En este sentido, ha sostenido que dotar a los ayuntamientos de infraestructuras modernas "es una condición imprescindible para avanzar en la reducción de residuos destinados a vertedero y para cumplir con los objetivos marcados por la normativa europea y autonómica en materia de sostenibilidad".

Por otro lado, la consejera ha puesto de relieve que el punto limpio es también "un espacio de concienciación y educación ambiental". En esta línea, ha recalcado que estas instalaciones acercan a la ciudadanía la posibilidad de participar activamente en la correcta gestión de los residuos, favoreciendo la reutilización, el reciclaje y la reducción del impacto ambiental.

"Cuando los ciudadanos cuentan con infraestructuras como los puntos limpios, se genera una conciencia mayor sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, y se asume que es una tarea compartida en la que todos tenemos un papel que desempeñar", ha dicho.

UN TOTAL DE 17,1 MILLONES DESDE 2019 PARA NUEVOS PUNTOS LIMPIOS

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red adecuada de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Como consecuencia, desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 11,3 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que han permitido levantar 23 puntos limpios a las localidades de Adra y Berja (Almería); La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano (Cádiz); Córdoba-Levante, El Viso, Posadas y Montilla (Córdoba); Huétor Tájar e Iznalloz (Granada); Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno (Jaén); Málaga capital y Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares (Sevilla).

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feader en este caso, con proyectos 11 proyectos ejecutados o en fase de finalización en los municipios de Chipiona (Cádiz); Atarfe y Pulianas (Granada); Aracena (Huelva); Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Casares (Málaga), y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe (Sevilla).

En el caso concreto de la provincia de Málaga, la inversión asciende a más de 1,8 millones de euros, sumando el nuevo punto limpio ya ejecutado de la capital, valorado en más de 1,2 millones de euros, y este de Casares, cercano a los 600.000 euros.

La consejera ha reseñado igualmente el impulso de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años, destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales.

En 2025, la consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen 10 millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución.