La Junta mejora el transporte público entre Fuengirola, Cala de Mijas y Marbella (Málaga) con una nueva línea de autobús

La delegada de Fomento, María Rosa Morales, el director del Ctamam, Javier Berlanga, el director la División Sur de Avanza, Rafael Durbán, la edil de Movilidad de Fuengirola, el edil de Infraestructuras de Mijas y el director de Movilidad de Marbella. - JUNTA

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo 1 de diciembre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) incorpora una nueva línea de autobús, la M-060 Fuengirola-La Cala de Mijas-Marbella, con la que se mejorará notablemente el servicio de transporte público entre estos municipios, según ha anunciado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Málaga, María Rosa Morales.

Los detalles de la nueva línea han sido presentados este viernes por la delegada en una rueda de prensa en la que también han participado el director gerente del Ctamam, Javier Berlanga, el director de la División Sur de Avanza, Rafael Durbán, la concejala de Movilidad de Fuengirola, Isabel González, el concejal de Infraestructuras de Mijas, Juanjo Torres, y el director general de Movilidad de Marbella, Baldomero León.

"Se trata de una importante apuesta por la mejora del transporte público en la Costa del Sol, aportando una oferta relevante de Fuengirola a Marbella con parada en La Cala de Mijas, y por eso se incorpora al Ctmam", ha añadido la delegada.

Así, María Rosa Morales ha destacado que "con esta nueva línea se aumenta en un 50% el número de expediciones en transporte público entre Fuengirola y La Cala de Mijas, añadiéndose a la oferta actual de la ruta M-220 Las Lagunas-Fuengirola-Marbella". Con ello, las 64 expediciones actuales de lunes a viernes laborables pasarán a ser 96 expediciones en el tramo Fuengirola-Cala de Mijas.

La nueva línea contempla la inclusión de una parada en La Cala de Mijas, potenciando así el servicio ofrecido hasta ahora y dando mejor cobertura a los usuarios, especialmente considerando el elevado número de viajeros que se desplazan dentro del ámbito del Consorcio.

En este sentido, la delegada de Fomento ha destacado que con la implantación de la nueva línea el número de viajeros beneficiados del corredor Fuengirola-Marbella es de 2,1 millones de viajeros/año.

Por su parte, la concejala de Movilidad de Fuengirola, Isabel González, se ha mostrado satisfecha por la puesta en marcha de esta nueva línea, que ha calificado como "una gran ventaja y una demanda que ya se ha llegado a conseguir". Asimismo, ha valorado "la apuesta por un modelo de transporte accesible, fácil y cómodo para todos".

El concejal de Infraestructuras de Mijas, Juanjo Torres, ha valorado especialmente que la nueva línea tenga una parada en La Cala de Mijas, "tan importante para nuestro municipio. Es una zona del municipio con gran población, mucha urbanización alrededor, que tienen mucho interés en disfrutar de esta línea de transporte. Con la problemática tan grande que tenemos de movilidad en la Costa del Sol, incentivar el transporte público es vital para nuestro municipio".

Por último, el director general de Movilidad de Marbella, Baldomero León, ha asegurado que con la nueva línea impulsada por el Consorcio, de alguna forma se toma conciencia de que el Área metropolitana va más allá, a toda la Costa del Sol y a Marbella, incidiendo en su disposición a colaborar para nuevas iniciativas de transporte público.