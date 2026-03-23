Junta, municipios y sector turístico piden un plan técnico e información actualizada sobre AVE directo en Málaga

Actuaciones en la vía de tren en Álora para recuperar la alta velocidad completa entre Málaga y Madrid. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

Instituciones y empresarios cierran filas para proteger la marca Costa del Sol y amortiguar los efectos en la industria para Semana Santa MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, representantes de los municipios turístico de la Costa del Sol y del sector turístico malagueño han mantenido una reunión "de urgencia" este lunes para valorar "la grave situación de desconexión ferroviaria que sufre Málaga desde el pasado 18 de enero". Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto que "la incertidumbre prolongada no es buena para el sector" y que esta "anomalía en las comunicaciones ha terminado afectando directamente tanto al destino como a la reputación de la marca Costa del Sol". Así, han pedido un plan técnico e información actualizada.

Durante el encuentro se ha reivindicado el papel del AVE como "un pilar fundamental e insustituible en el desarrollo turístico de la zona, por lo que cualquier interrupción prolongada supone un lastre para la competitividad de la provincia".

En la cita también se ha puesto de manifiesto el efecto que en la industria turística de provincias limítrofes como Córdoba o Granada está teniendo está incidencia. Al respecto, los asistentes han coincidido en que "la presión constante ejercida por las instituciones y los empresarios ha sido el factor determinante para que la administración competente tome cartas en el asunto".

Con esta insistencia, han valorado, "se ha logrado que se agilicen los trabajos de reparación", aunque se considera que "la respuesta inicial no estuvo a la altura de la importancia estratégica de esta infraestructura".

Por ello, se ha solicitado formalmente información técnica actualizada sobre el estado real de los trabajos de recuperación del servicio en la zona afectada de Álora (Málaga), exigiendo "transparencia sobre los plazos que se manejan actualmente".

Además de la reparación de los daños actuales, esta mesa de trabajo ha exigido de forma unánime la presentación de un plan técnico integral de restablecimiento y mantenimiento del servicio en toda la red ferroviaria.

"El objetivo es evitar que situaciones de vulnerabilidad como la actual vuelvan a repetirse, garantizando que la infraestructura ferroviaria de alta velocidad sea fiable y segura a largo plazo", han señalado en un comunicado.

De igual modo, han reclamado que se comuniquen de "forma clara y constante" a todas las partes implicadas las alternativas de transporte que se están manejando mientras persista la incidencia, para que los viajeros puedan planificar sus desplazamientos con antelación.

Por otro lado, han señalado que, a pesar de las dificultades logísticas derivadas de esta desconexión, "el sector turístico de la Costa del Sol ha vuelto a demostrar una enorme capacidad de resiliencia y agilidad".

Instituciones y empresarios han trabajado "intensamente para amortiguar los efectos negativos de la falta de trenes gracias a un despliegue proactivo de promociones y ofertas especiales".

Así, han señalado que "esta rápida reacción, sumada a la coyuntura internacional, y el efecto positivo de las previsiones meteorológicas para la próxima semana podrían minimizar en estos últimos días los efectos de este problema de conectividad".

Durante el transcurso de la reunión, se ha recordado la importancia de invertir en la regeneración de playas que se han visto azotadas por los temporales en los meses de enero y febrero y "en el que una vez más han tenido que ser los propios municipios los que han tenido que hacerse cargo de estas actuaciones, que son competencia del Gobierno central".

POTENCIAR LA PROMOCIÓN DEL DESTINO

Como medida de refuerzo ante esta situación excepcional, la Junta de Andalucía "va a potenciar la promoción del destino con una campaña específica dirigida al mercado nacional".

Al respecto, han señalado que "se considera fundamental en este momento crítico incidir en la comunicación para contrarrestar cualquier percepción negativa que la desconexión ferroviaria haya podido generar en el potencial turista español".

El mercado nacional es clave para el éxito de la Semana Santa y los puentes primaverales, por lo que "se redoblarán los esfuerzos para asegurar que el flujo de visitantes no se detenga".

"UNIDAD Y CONFIANZA EN CAPACIDADES DE LA COSTA DEL SOL"

Por último, han señalado que el mensaje que emana de este encuentro es "de total unidad y confianza en las capacidades de Málaga y la Costa del Sol".

"El destino está plenamente preparado para recibir a los turistas y se invita formalmente a los visitantes a mantener sus planes de viaje. La calidad del servicio y la hospitalidad malagueña siguen siendo los grandes activos que definen a la provincia".

Finalmente, los participantes han recalcado que "no dejarán de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad ferroviaria competente hasta que la normalidad sea total". De este modo, se volverá a convocar una nueva reunión dentro de dos semanas para actualizar la situación. "La coordinación entre lo público y lo privado seguirá siendo la hoja de ruta para superar cualquier obstáculo que amenace el crecimiento y la estabilidad del motor económico de Andalucía, han concluido.

ASISTENTES

La reunión presidida por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha contado con la presencia del viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior, Víctor González; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido; la secretaria general para el Turismo, Yolanda de Aguilar; el secretario general de Economía, José Manuel Alba; y la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral.

También el delegado Territorial de Turismo de la Junta en Málaga, Carlos García; la consejera Delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; Lisardo Morán, CEO de Turismo Andaluz; el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), José Carlos Escribano; el presidente de Aehcos, José Luque; el vicepresidente de Aehcos, Javier Hernández; Natalia Sánchez, contador en el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); y Luis Picón, director de Relaciones Institucionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).