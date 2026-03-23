Bernal confía en "amortiguar" el impacto de falta de AVE en Málaga en Semana Santa si acompaña la meteorología

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal en imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha confiado en que la comunidad pueda "amortiguar" el impacto negativo de la falta de conexión directa de alta velocidad con Málaga durante la Semana Santa si la climatología acompaña, si bien ha reconocido que esta situación está afectando especialmente al turismo nacional, clave en estas fechas.

En una entrevista en COPE Andalucía, recogida por Europa Press, Bernal ha explicado que, de darse unas condiciones meteorológicas favorables, Andalucía podría compensar en parte los efectos de esta desconexión ferroviaria, que se prolonga desde hace más de dos meses, en un periodo especialmente relevante para el sector turístico.

El titular de Turismo ha subrayado que el turismo nacional "es el que fundamentalmente llena nuestros hoteles, restaurantes, comercios y el resto de negocios" durante la Semana Santa, por lo que la actual situación supone un obstáculo añadido para el destino, al dificultar los desplazamientos por tren.

En este sentido, ha incidido en que desde la Junta se trabajará "del lado del sector" y en colaboración con administraciones locales y provinciales para apoyar la actividad turística en estas semanas, consideradas clave para el balance anual.

Bernal ha señalado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una campaña de promoción en el mercado nacional con el objetivo de minimizar el impacto de la falta de conexión ferroviaria, una iniciativa que, según ha precisado, fue planificada desde el pasado mes de enero tras el accidente registrado en Adamuz.

Así, ha indicado que esta campaña cuenta con una inversión de cinco millones de euros y está orientada a reforzar la comercialización del destino Andalucía en el mercado nacional, precisamente el más afectado por la actual situación del transporte ferroviario.

El consejero ha defendido que esta medida responde a una estrategia anticipada por parte de la Junta para hacer frente a las consecuencias de la interrupción del AVE, que obliga a los viajeros a completar parte del trayecto en autobús entre Málaga y Antequera.

Por otro lado, Bernal ha advertido de que la falta de una previsión clara sobre la recuperación de la conexión directa está generando "incertidumbre", un factor que considera especialmente perjudicial tanto para la ciudadanía como para el sector turístico.

En concreto, ha criticado la ausencia de una "comunicación transparente" por parte del Gobierno central y del gestor ferroviario Adif, señalando que se han ofrecido "tres fechas diferentes" sobre la restitución del servicio sin concretar un calendario definitivo.

A su juicio, esta situación de falta de certezas dificulta la planificación de los viajes y afecta a la confianza de los turistas, especialmente en un periodo como la Semana Santa, en el que la anticipación es clave para la toma de decisiones.

"Lo más preocupante para una actividad económica o para la ciudadanía en general es la incertidumbre que se ha creado", ha subrayado el consejero, al tiempo que ha añadido que "no ha habido una comunicación transparente" por parte del Gobierno de España, ni de su gestor de infraestructuras ferroviarias, "ni a esta administración ni tampoco al sector turístico ni a la delegación del Gobierno".

"Se han dado tres fechas diferentes, primero febrero, después marzo y ahora una que no sabemos cuál es, porque es una fecha indeterminada, que posiblemente a finales de abril, pero ya nos ha adelantado Adif que hasta el 31 de diciembre no quedará completamente la vía resuelta y bien estructurada", ha aseverado.

Del mismo modo, ha señalado que "nos movemos en una situación de incertidumbre, que es lo peor, porque la falta de certeza, la falta de planificación, es de lo que ha hecho gala el Gobierno central en esta situación de crisis".

En otro orden de cosas, el consejero ha calificado de "ocurrencia" que el PSOE haya planteado recientemente la puesta en marcha de una campaña de promoción de la Costa del Sol, a pocos días del inicio de la Semana Santa.

Bernal ha reprochado que esta propuesta llegue después de que, según ha indicado, desde el Gobierno y representantes socialistas se haya defendido que la situación ferroviaria no tendría impacto y que las advertencias del sector eran exageradas.

"Si no había impacto, no hacía falta ninguna campaña", ha señalado, para añadir que la incitativa del PSOE resulta "poco responsable" y llega "tarde", cuando la Junta ya había activado sus propias medidas de promoción.

Finalmente, el consejero ha insistido en que la falta de conexión directa afecta principalmente al turismo nacional, que es el que utiliza mayoritariamente el tren para desplazarse a Andalucía, frente al turismo internacional, que accede fundamentalmente por vía aérea.

En este contexto, ha aludido a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una caída del 8,7% en la ocupación hotelera del turismo nacional en febrero, mientras que el turismo internacional ha registrado un aumento del 3,8%.