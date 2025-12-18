La Junta reclama al Gobierno central el proyecto de la presa de Gibralmedina

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en la inauguración sede TROPS Secadero - JUNTA

Navarro incide en que es "fundamental para garantizar el futuro de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar"

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha reiterado su petición al Gobierno de España para que acometa el proyecto de la presa de Gibralmedina, declarado de interés general del Estado, "fundamental para el futuro hídrico de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, una apuesta que permitiría multiplicar la capacidad de almacenaje de los recursos hídricos de ambas zonas".

"Un proyecto estratégico para la provincia de Cádiz, pero también para el futuro de la Costa del Sol", ha añadido, al tiempo que ha recordado que, "a pesar de no ser competencia de la Junta, la Consejería ya ha redactado el proyecto constructivo por 2,3 millones de euros, así como la tramitación ambiental".

Ha agregado que "ya ha sido enviado al Ministerio de Transición Ecológica a la espera de una respuesta que no puede ser otra que hacer la presa y demostrar que hay compromiso y voluntad política para dar oxígeno a estos territorios". Además, ha destacado lo fundamental de este proyecto para dar continuidad a los sectores económicos en la provincia.

Así lo ha manifestado la delegada del Gobierno de la Junta durante la inauguración de la nueve sede de la cooperativa veleña Trops en Secadero, en el municipio malagueño de Casares.

Durante su intervención, la delegada ha recordado que han sido años "muy duros" para el sector por la pertinaz sequía, "años en los que hemos sacado importantes enseñanzas, pero también ambiciosas oportunidades".

Según ha destacado la delegada, el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "tiene muy claro que llueva o no llueva, la inversión en infraestructuras hidráulicas seguirán muy presentes, así como continuar con la planificación hidrológica y la apuesta decidida por las aguas regeneradas".

"En la Axarquía, especialmente castigada, hicimos una gran apuesta por las aguas regeneradas con más de 50 millones de euros; pero aquí en la Costa del Sol, a pesar de no haber sufrido tanto la escasez de agua, también hemos seguido planificando", ha añadido.

Al respecto, ha destacado la puesta en servicio al 100% de la ampliación de la desaladora de Marbella, que ya cuenta con una capacidad de 20 hm3 anuales gracias a la inversión de la Junta de Andalucía de cerca de ocho millones de euros.

"Pero además ya estamos en proceso de adjudicación y contratación para la ampliación y mejora de la ETAP de Río Verde", ha añadido, precisando que es una actuación licitada por casi 37 millones de euros que beneficiará a más de 527.000 habitantes desde Torremolinos a Manilva "con lo que daremos respuesta a una demanda que se remonta a 2009".

También ha informado de que esta semana "han comenzado los trabajos de uno de los tramos de la autovía del agua" que, en colaboración con Acosol, que es quien inicia estas obras en Benalmádena, permitirá intercambiar agua entre Málaga y la Costa del Sol en caso de sequía así como ampliar la red de agua regenerada.

"Desde la Junta de Andalucía estamos convencidos de que la apuesta no sólo por el agua regenerada sino por aumentar nuestra capacidad de embalsar, es parte de la solución de nuestra agricultura y de los sectores económicos", ha dicho Navarro.

En este sentido, ha valorado la capacidad del sector de los subtropicales en la provincia para convertirse en un referente nacional en exportación de aguacates y mangos, siendo Málaga la provincia que acapara el 54% de la superficie de este tipo de cultivos en toda Andalucía.

Navarro ha destacado que en los primeros nueve meses del año el sector de las frutas ha experimentado un notable aumento de las exportaciones de un 14,5%, marcando su mejor registro para este periodo desde que hay estadísticas oficiales. Y en el caso del aguacate y el mango, "los niveles de exportaciones en este periodo ya superan a todo el 2024 con más de 307,5 millones de euros y 107.000 toneladas que han salido a los mercados exteriores", lo que supone el 21% del valor exportado de productos agro.

NUEVA SEDE DE TROPS EN SECADERO

"En este éxito comercial tiene mucho que ver la cooperativa Trops, una de las más importantes a nivel malagueño y andaluz, que hoy amplía sus fronteras con la inauguración de su nueva sede en Secadero, en Casares", ha explicado la delegada.

Esta nueva infraestructura, de más de mil metros cuadrados, permitirá a la empresa veleña ofrecer un mejor servicio a los agricultores de la Costa del Sol y la provincia de Cádiz. "Trops representa actualmente lo mejor del sector hortofrutícola de nuestra región. Ellos son sinónimos de innovación, sostenibilidad y, sobre todo, de calidad", ha "afirmado Navarro, para quien la capacidad exportadora de esta empresa tiene mucho que ver con que Málaga se haya convertido en un referente en los subtropicales, con buenos datos a nivel económico pero también como generador de puestos de trabajo".

"El sector de los frutales en Málaga supone el 20% del empleo agrario provincial, ocupando el segundo puesto en el ránking de empleo agrario provincial", ha detallado.

Al acto de inauguración de la nueva sede han estado presentes el presidente de Trops, Pepe Linares; el director gerente de la cooperativa, Víctor Luque; el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón; el alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; y el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano.