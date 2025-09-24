La Junta respalda a los productores de frutas y hortalizas de Málaga con cerca de cuatro millones en ayudas

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado Trops en Vélez-Málaga, junto a los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; y al alcalde de la localidad axárquica. - JUNTA

La delegada de la Junta, Patricia Navarro, visita la cooperativa Trops, beneficiaria de más de 2,7 millones de esta dotación

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha resaltado el respaldo que desde el Gobierno de Juanma Moreno se hace a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para que puedan llevar a cabo inversiones de modernización y sostenibilidad de sus explotaciones, ayudas que suman en la provincia de Málaga más de 3,7 millones de euros.

Navarro ha destacado que desde la Junta de Andalucía "nos sentimos muy orgullosos de nuestro sector primario, que se esfuerza, sacrifica y se crece ante las adversidades" y ha recordado no sólo las épocas de sequía sufrida en los últimos años, sino también el paso de las lluvias torrenciales por las danas de final de año y las borrascas de marzo.

"Por ello, el Gobierno de Juanma Moreno siempre estará al lado de los agricultores y productores, apoyándolos porque son generadores de empleo, riqueza y dinamizadores de su entorno social", ha añadido la delegada que este miércoles ha visitado las instalaciones de la cooperativa veleña Trops.

Navarro ha estado acompañada por los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Agricultura, Pesca, Agua, y Desarrollo Rural, Antonio García y Fernando Fernández Tapia-Ruano; así como por el presidente de Trops, José Linares; el director gerente, Víctor Luque; así como por el alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez.

"Trops es una de las empresas más señeras de la provincia y una de las cooperativas más importantes de mango y aguacate de la que el Gobierno andaluz se siente profundamente orgulloso porque además no sólo trabaja a favor del empleo y la riqueza de la Axarquía, también lleva a cualquier rincón del mundo el nombre de Andalucía y de Málaga", ha destacado Navarro.

La campaña de mango de este año en la provincia se caracteriza por una producción récord, con una cosecha histórica que supera las 40.000 toneladas de mango, el triple de volumen que en 2024. "En este trabajo, Trops representa lo mejor del sector hortofrutícola malagueño y andaluz: calidad, esfuerzo, sostenibilidad, innovación e internacionalización", ha añadido.

Las ayudas a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas suman para toda Andalucía 120 millones de euros. Estas ayudas se abonarán en breve con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga) para aquellos planes operativos plurianuales que incluyen inversiones de los productores y que cubren hasta el 50% en aquellos sistemas innovadores que les permitan seguir ganando en eficiencia, rentabilidad y competitividad.

"En Málaga contamos con dos potentes cooperativas que son beneficiarias de estas ayudas: Trops y Dcoop, cuyas subvenciones ascienden a los 3,7 millones de euros y que, en el caso de la cooperativa veleña las ayudas suman 2,7 millones", ha dicho Navarro para agradecer todo el trabajo que realizan para llevar sus productos a diferentes países del mundo.

"Estas ayudas, además se han ido sosteniendo durante las últimas convocatorias incluso con una tendencia al alza del montante total de las subvenciones", ha dicho la delegada de la Junta.

Así, desde 2023 a 2026 el Gobierno de la Junta respaldará a estas organizaciones de productores malagueños con cerca de 16 millones de euros, que incluye las ayudas ya abonadas, las que están aprobadas y en tramitación. Navarro ha recordado que estas ayudas vienen a sumarse a otras como las destinadas a la renovación de la maquinaria agrícola de la que se beneficiarán más de 4.000 explotaciones de toda Andalucía y cuya inversión total es de 176 millones de euros.

CIFRAS RÉCORD EN EXPORTACIONES DESDE MÁLAGA

Por otra parte la delegada del Gobierno ha puesto el énfasis en la capacidad cada vez más importante que tiene la provincia para exportar sus productos "a mercados donde nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar y que hoy ocupan los lineales de los mercados internacionales".

Los últimos datos de comercio exterior en la provincia de Málaga reflejan un importante crecimiento alcanzando cifras récord en los primeros siete meses del año, hasta los cerca de 2.000 millones de euros (1.980 millones) y un alza del 3,3% con respecto al mismo periodo de 2024.

"Somos la sexta provincia exportadora y crecemos por encima de la media andaluza y española. Por cada 100 euros que se importan, Málaga exporta 88,8 euros, lo que quiere decir que nos encontramos en un balance muy positivo", ha explicado.

El aceite de oliva, con 336 millones de euros y una bajada del 20,5%, sigue siendo el producto que encabeza el comercio exterior de la provincia pero las frutas, con 297 millones de euros, ha experimentado en los primeros siete meses del año un notable aumento del 16%, "siendo éste su mejor registro para el periodo enero-julio desde que se tienen estadísticas oficiales".

Además, las exportaciones agro en su conjunto sumaron 980 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2025. "Hoy Málaga llega a 159 mercados internacionales de todo el mundo; siendo Italia, Francis y Portugal los tres primeros destinos de las exportaciones de productos malagueños y que suman en conjunto 790 millones de euros", ha concluido la delegada.