La Junta reúne a los 103 municipios de Málaga y las dos ELA para abordar ayudas del Plan Andalucía Actúa tras borrascas

La Junta reúne a los 103 municipios de Málaga y las 2 ELA para abordar ayudas del Plan Andalucía Actúa tras las borrascas.

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido en la tarde de este jueves una reunión de trabajo con los delegados territoriales, los equipos técnicos de la Junta y los 103 alcaldes de la provincia de Málaga y las dos Entidades Locales Autónomas (ELA) con el objetivo de analizar y coordinar las ayudas articuladas por el Gobierno de la Junta de Andalucía dentro del Plan Andalucía Actúa para la recuperación de los municipios afectados por el último tren de borrascas.

Durante dicha reunión se han detallado las diferentes líneas de ayuda que está impulsando la Junta de Andalucía, y que cuenta con un montante de 1.780 millones de euros para toda Andalucía de forma inicial, para facilitar la reactivación económica, social y ambiental de los municipios que sufrieron daños por los episodios meteorológicos adversos, han informado desde la Junta en una nota.

Navarro ha trasladado a los asistentes el compromiso de la Junta de Andalucía "para abordar con la mayor agilidad y la máxima diligencia la aplicación de estos fondos y de las obras de emergencia que contemple el Plan Andalucía Actúa" y ha recordado que de los más de 1.700 millones de euros que contempla este plan, más de 1.000 millones se destinarán para el sector productivo y 550 millones de euros para actuar en mil kilómetros de carreteras de la red autonómica.

Asimismo, 170 millones de euros se van a dedicar a la adecuación de caminos, vías pecuarias y regadíos y 137 millones de euros para el arreglo de infraestructuras de agua. En el caso de los centros educativos, la Junta de Andalucía va a dedicar 78 millones de euros y la recuperación de los servicios públicos e infraestructuras municipales contarán con una inyección económica de más de 50 millones de euros.

En materia de empleo, la delegada Carmen Sánchez ha detallado que existen tres líneas de ayudas para trabajadores autónomos y pymes que permitan el mantenimiento de la actividad económica. En el caso de los trabajadores autónomos, ha recordado que se contemplan 200 euros durante diez meses (de febrero a noviembre), mientras que las pymes podrán beneficiarse de 350 euros por cada trabajador que tengan contratado durante diez meses igualmente.

Según han señalado, dichas ayudas también tendrá en cuenta a los trabajadores autónomos y pymes agrarios adscritos al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). En todos los casos la delegada provincial ha insistido en que siempre se tendrá en cuenta que los solicitantes se encuentren en aquellos municipios que resultaron afectados por el tren de borrascas.

Asimismo, Sánchez ha explicado que existe una tercera línea que permitirá cubrir las necesidades del sector comercial y de hostelería para aquellos trabajadores que no hayan podido beneficiarse de las dos primeras líneas de incentivos. En cualquier caso, todas estas ayudas directas se podrán solicitar hasta el próximo 30 de junio, una vez que se publique el decreto, y las cuantías siempre abarcarán esos diez meses desde febrero hasta noviembre.

OTRAS ÁREAS

Por otra parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha abordado las actuaciones para el arreglo por vía de emergencia de los caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego, así como las obras de emergencia para la reparación de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación, tras la publicación en el BOJA de la orden del 3 de marzo.

Fernando Fernández ha explicado a los alcaldes que los ayuntamientos deben presentar una comunicación de los daños en los cinco días hábiles a la publicación en el BOJA, por lo que el plazo expira el próximo martes, 10 de marzo, y ha aclarado que, para el arreglo de los caminos rurales, los ayuntamientos deben indicar aquellos que se encuentran totalmente intransitables para poder actuar por la vía de emergencia.

Según ha recordado, estos caminos son de titularidad municipal pero que la Junta de Andalucía, al igual que hizo con las danas, vuelve a salir en auxilio de los ayuntamientos para su arreglo y restitución. El delegado territorial ha explicado a los alcaldes que las distintas OCAS ya han realizado visitas al 90% de los cerca de 600 caminos rurales afectados por el tren de borrascas en 67 municipios malagueños con el fin de agilizar el proceso de comunicación de daños.

Por su parte, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, ha recordado las carreteras que permanecen cortadas en la provincia y en las que ya se están actuado por parte de los servicios de Mantenimiento de la Delegación territorial.

Estas carreteras son la A-7206, la A-7150, la A7202 y la A-2300. Morales ha explicado que actualmente hay destinado un montante inicial de 47 millones de euros para llevar a cabo la estabilización de taludes, la instalación de pantallas dinámicas, el refuerzo de escolleras y el refuerzo del firme, entre otras actuaciones.

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, ha explicado que ya se han llevado a cabo las valoraciones previas por parte de los agentes de Medio Ambiente en aquellas vías pecuarias que han resultado afectadas. Ha señalado que tienen contabilizadas más de 251 incidencias y que este mismo lunes se dará comienzo la ejecución de las obras por vía de emergencia.

Además, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, ha explicado que las ayudas a las entidades locales especialmente afectadas por los fenómenos meteorológicos serán tramitadas por su área, por lo que los ayuntamientos deberán trasladar una memoria detallada de los daños en sus infraestructuras municipales, una vez que se publique la relación de municipios afectados.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha dado cuenta de que son un total de 73 centros educativos los que han resultado dañados por el tren de borrascas y que, desde la Junta de Andalucía, se va a destinar un montante de 6,5 millones de euros para el arreglo de estas infraestructuras.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha concluido la reunión trasladando a los alcaldes de los 103 municipios y presidentes de las dos ELA de la provincia que la administración autonómica mantendrá la comunicación directa con todos ellos para poder resolver nuevas dudas que puedan surgir en la tramitación de las ayudas.