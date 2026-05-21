Licitan la redacción de proyectos y dirección de las obras de mejora energética en el Centro de Salud Benaoján

Archivo - Nueva consulta del centro de salud de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BENAOJÁN (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud ha publicado este jueves la licitación de los servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de las medidas de ahorro y eficiencia energética para la mejora de la calificación energética del Centro de Salud Benaoján, adscrito al Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.

Se trata de un único lote, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea (Fondos Feder 21-27), cuyo importa total asciende a 58.088,72 euros, y con una duración de 16 meses.

El plazo para la presentación de ofertas finalizará a las 15,00 horas del día 30 de junio de este 2026, según han indicado desde la Junta en un comunicado.