Los sindicatos médicos llevan este miércoles a la calle la protesta por el Estatuto Marco tras dos días de huelga

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la tercera jornada consecutiva de huelga contra el estatuto marco aprobado por el Ministerio de Sanidad. A 18 de febrero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) hace un llamamiento a todos los médicos y facultativos de Andalucía para secundar "de forma masiva" la manifestación de este miércoles 18 de marzo a las 11,30 horas, con salida desde el Palacio de San Telmo y final en la Delegación del Gobierno en Andalucía, tras dos días de huelga y en pleno ecuador de la segunda semana laboral de huelga contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

Las reivindicaciones del colectivo "son claras y llevan tiempo encima de la mesa". En el plano estatal, reclaman un Estatuto Médico y Facultativo propio, una mesa de negociación específica para la profesión médica, una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos, y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la infraretribución de las guardias. El comité de huelga sostiene, además, que "unas condiciones de ejercicio dignas son imprescindibles para atraer y fidelizar talento médico y garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud".

Desde el SMA, subrayan en un comunicado que "la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto". "Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz. La precariedad, la sobrecarga, la falta de reconocimiento y la dificultad para retener profesionales son problemas que se sufren de forma muy concreta en Andalucía y exigen respuestas propias y urgentes".

El Sindicato Médico Andaluz lamenta "profundamente" el perjuicio que la huelga ocasiona a pacientes y usuarios, pero recuerda que "los verdaderos responsables del deterioro asistencial y de unas listas de espera cada vez más graves no son los profesionales que se movilizan, sino las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública".

El primer día de huelga de la segunda semana laboral completa de huelga de los profesionales sanitarios contra el Estatuto Marco se saldó en Andalucía con 53.651 actos médicos suspendidos, de los cuales 30.684 fueron en Atención Primaria y 22.967 en hospitales --dentro de estos, se incluyen 980 operaciones aplazadas--. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, detallaba el "impacto relevante" de la jornada de huelga de este pasado lunes y llamaba la atención sobre las 18.235 consultas externas y 980 operaciones quirúrgicas suspendidas. "Pero esto le da igual a la ministra", afeaba el consejero, que reconocía que la administración autonómica está "muy preocupada" por las consecuencias de esta huelga.