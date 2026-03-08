El Museo de Málaga contabiliza más de 244.700 visitas durante 2025

Archivo - Palacio de La Aduana, sede del Museo de Málaga - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana, ha sumado en durante el pasado año 2025 más de 244.700 visitantes, lo que supone 12.682 menos que en 2024, cuando se contabilizaron 257.470.

En concreto, la pinacoteca ha contabilizado un total de 244.797 visitantes, de los que 16.067 son en enero y 18.805 en febrero. En marzo fueron un total de 25.405 visitantes totales y en abril 24.203.

Por su parte, un total de 24.032 visitaron el Museo de Málaga en mayo; 20.116 en junio; 16.967 en julio; 15.746 en agosto y un total de 18.847 en septiembre, según los datos consultados por Europa Press.

Asimismo, en el mes de octubre el número de visitantes ascendió a 28.730 en octubre --siendo el mes que más visitantes suma--; 18,236, en noviembre y un total de 17.643 en diciembre.

La pinacoteca cuenta con más de 15.000 piezas arqueológicas y 2.000 referencias de Bellas Artes. Los malagueños y visitantes pueden disfrutar de obras como 'Los Gladiadores' o 'La meta sudante', de José Moreno Carbonero; o uno de los más espectaculares: 'Anatomía del corazón', de Enrique Simonet, que también deja cuadros como 'El juicio de París', entre otros.