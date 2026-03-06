Récord de participación de centros y estudiantes malagueños en la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fase provincial de la quinta edición del torneo de debate educativo de Andalucía ha traído consigo una participación sin precedentes. Así, 44 centros educativos y 160 estudiantes malagueños han competido desde el pasado martes en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga para lograr su plaza en la fase final autonómica, que se celebrará en Cádiz el próximo mes de mayo. Desarrollada en tres modalidades (francés, inglés y español), la competición ha decidido este viernes sus ganadores.

En la modalidad de francés, el IES Christine Picasso ha obtenido la victoria, el IES Cánovas del Castillo ha alcanzado la final y la alumna Sara Asencio, también del instituto Cánovas del Castillo, se ha proclamado mejor oradora.

En la modalidad de inglés, el IES María Zambrano ha superado en la final al CDP Gamarra. Mientras que el estudiante Hugo Vicario, del IES Valle del Azahar, ha obtenido el título de mejor orador.

Por su parte, en la modalidad de español, el IES Alta Axarquía ha conseguido el triunfo, el IES José Navarro y Alba ha sido finalista y el alumno Rafael Mora, del IES Los Colegiales, ha sido elegido el mejor orador.

A la jornada decisiva de este viernes ha acudido el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, que ha afirmado que este torneo "pone de manifiesto el interés del alumnado por participar en espacios de diálogo y aprendizaje compartido".

"La implicación de 44 centros muestra el compromiso de la comunidad educativa con iniciativas que promueven el pensamiento crítico y que contribuyen a formar jóvenes capaces de participar de manera activa y responsable en la sociedad", ha añadido.

La jefa del servicio de Ordenación Educativa, Aurora Díaz, y la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, Marta Perles, también han estado presentes en la ceremonia de entrega.

Málaga ha sido la primera provincia andaluza en número de equipos inscritos en la fase provincial, con un total de 44, seguida por Sevilla, con un total de 40. Cabe destacar el caso de la modalidad de francés, que ha contado con tres equipos malagueños, el mayor número de Andalucía.

Cabe señalar también la participación como jueces en esta fase provincial de 106 docentes para las tres modalidades, así como el voluntariado llevado a cabo por alumnado de los institutos Carlos Álvarez, Las Viñas, Torre Almenara y Ben Gabirol.

La pregunta sobre la que ha girado la fase provincial del torneo de debate ha sido '¿Siguen siendo la ONU y los organismos supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?' Una cuestión que invita al alumnado a reflexionar sobre el papel del multilateralismo, en un contexto internacional marcado por la globalización, los conflictos armados persistentes, las crisis humanitarias o el auge de nuevas potencias.

Cada equipo debe defender una postura a favor y otra en contra al menos una vez. En la tercera ronda se realiza un sorteo y ambos equipos deben estar preparados para defender de inmediato la postura que indique la ruleta. El torneo, de carácter formativo, busca fomentar entre el alumnado el desarrollo de la capacidad de una expresión oral precisa y adecuada, la escucha atenta y selectiva, así como el perfeccionamiento de la argumentación.

En este torneo de debate puede participar alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional cuya edad no supere los 18 años y esté matriculado durante el curso 2025/26 en centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos. Para las modalidades de inglés y francés, los destinatarios son centros docentes sostenidos con fondos públicos bilingües y plurilingües de Andalucía.