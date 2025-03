MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que hasta el momento este lunes se han registrado ya 168 incidencias debido a la nueva borrasca que afecta a varias provincias andaluzas y ha incidido en poner "interés en la prevención, en la responsabilidad, en la concienciación por parte de la ciudadanía para evitar riesgos innecesarios".

"Pedimos por favor colaboración, concienciación, responsabilidad, prudencia en unos días que nos esperan intensísimas lluvias y que parece que durante la semana va a seguir insistiendo con fuerza la lluvia, que siempre es buena para Andalucía, pero evidentemente también genera situaciones de riesgo que el ciudadano requiere actuar con máxima precaución", ha dicho.

Según ha recordado Sanz en declaraciones a los periodistas en Málaga, que está activado de nuevo el Plan de Emergencia de Andalucía en situación operativa 1 desde las 9.18 horas de este lunes "ante el riesgo y amenaza de lluvias torrenciales intensas y el fuerte viento en muchas poblaciones andaluzas".

Ha señalado que hay aviso amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, así como en las comarcas cordobesas de la Sierra y Los Pedroches y Campiñas. Así, ha dicho que las principales incidencias están en la provincia sevillana, con 70; en la de Córdoba, con 46; y en Huelva con 22.

En la provincia de Málaga, son solo cuatro incidencias este lunes, pero ha advertido de que en las zonas de Ronda y de Sol y Guadalhorce se extenderá a partir de las 18.00 horas a nivel naranja, con lo que "se incrementa el índice de riesgo de lluvias que puedan alcanzar los 80 litros".

Las incidencias registradas hasta ahora son en materia de comunicaciones; pero también de rescate de personas atrapadas o que se queda en balsas de agua. En cuanto a primeras, hay 35 carreteras cortadas en Andalucía, de las que 14 están en la provincia de Sevilla, ocho en Cádiz, seis en Córdoba, tres en Huelva, una en Granada y otra en Jaén; y alguna de la anterior borrasca como la A-397 de Ronda a San Pedro, en Málaga.

Asimismo, ha asegurado que se está realizando un seguimiento "permanente y control" de la situación de los embalses, con tres en este momento en nivel naranja de riesgo, que son principalmente en Huelva y cuatro también en esta provincia en nivel amarillo; mientras en el caso del Guadalquivir "tenemos uno en rojo, el río en Sanlúcar la Mayor; y cinco en niveles de naranja".

El consejero ha precisado que las 168 incidencias registradas este lunes hasta ahora "se integran dentro de las 2.158, que se dice pronto, desde la inicial dana y las posteriores borrascas que hemos tenido, lo cual es un índice de incidencia muy elevado en Andalucía". En la provincia de Málaga, son 445 las incidencias desde el comienzo.

Sanz ha recordado que en días de tan fuertes lluvias, "si no es necesario y no es imprescindible, eviten los desplazamientos y si no pueden evitarlo, infórmense de la situación de las carreteras y vías oficiales"; al tiempo que ha reiterado la "precaución al volante, que se disminuya la velocidad y aumente la distancia de seguridad; y nunca, nunca se cruce ni por balsas de agua ni por zonas inundadas porque nadie conoce cuál es la altura".

También ha insistido en que "en caso de quedar atrapado y el agua llegara al coche al nivel del eje de la rueda, le pedimos que salgan inmediatamente y se sitúen en zona protegida". Asimismo, ha querido alertar de que se evite caminar, transitar cerca de los cauces de los ríos, "aunque estos estén en seco, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida del río" y también los sótanos y las plantas bajas como factores principales de riesgo.