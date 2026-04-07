El Teatro Cánovas de Málaga trae‘Vulcano’, dirigida por Andrea Jiménez y coproducida con el Centro Dramático Nacional

Archivo - 'Vulcano' De Andrea Jiménez Y El Centro Dramático Nacional - BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO - Archivo

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cánovas, espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acoge a la dramaturga y directora Andrea Jiménez. El próximo viernes 10 y el sábado 11, a las 20.00 horas, pondrá en escena 'Vulcano', un texto de Victoria Szpunberg coproducido con el Centro Dramático Nacional.

La obra narra la historia de una familia marcada por el incendio ocurrido en el edificio en el que vivía, cuyas causas aún se desconocen. A partir de ese suceso, los personajes tratan de reconstruir lo sucedido para sobreponerse al trauma y continuar avanzando.

Szpunberg y Jiménez indagan en la relación entre el dolor y su narración, planteando cuestiones como hasta qué punto los relatos construyen la experiencia, en qué medida contar puede salvar o condenar, o si el consumo constante de historias reales genera empatía o, por el contrario, provoca cierta anestesia ante la catástrofe.

El encuentro entre Andrea Jiménez y Victoria Szpunberg comenzó en 2023 durante la creación de 'Mal de Coraçon' con la Cia. Solitaria en el Teatre Nacional de Catalunya. De ese diálogo y del deseo de explorar los límites entre la dramaturgia y la dirección surge 'Vulcano'.

SEGUNDA EDICIÓN DE OIGOVISIONES

Además, el Teatro Cánovas, en colaboración con la asociación malagueña Oigovisiones, organiza la segunda edición del ciclo Fuera de fase/Sesiones de escucha, que se desarrollará los meses de abril y mayo. La primera sesión tendrá lugar el jueves 9 de abril a las 20.00 horas con la muestra del Cuarteto UNAI dedicada al Just Intonation o afinación justa.

La segunda, el 23 de abril, se centrará en Pauline Oliveros 'La Escucha profunda' e incluirá la proyección del documental 'Deep Listening: The Story of Pauline Oliveros'. El ciclo se clausurará el 23 de mayo con Live Sessions + Acciones paralelas.

La primera muestra correrá a cargo del Cuarteto UNAI, ganador del II Concurso de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Integrado por Javier Navarro, Paula Cerezo, Benjamín y Nicolás Casamayor, cuatro estudiantes que han completado su formación camerística con una de las formaciones más emblemáticas de la música de cámara: el cuarteto de cuerda.

En su propuesta abordarán el Just Intonation, un sistema de afinación musical basado en proporciones simples de frecuencia entre las notas, derivadas de las series armónicas y vinculadas a la percepción auditiva. La sesión de este jueves ofrecerá un recorrido por compositores y obras de distintas épocas que emplean este sistema, a través de una escucha comentada y una selección discográfica específica.

'Fuera de fase/Sesiones de escucha' tiene un importante componente pedagógico orientado a poner en valor el acto de escuchar y fomentar esta práctica como experiencia compartida. A través de conciertos, sesiones comentadas y actividades paralelas, la iniciativa promueve la escucha consciente y el acercamiento del público a nuevas formas de percepción sonora.