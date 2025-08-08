El 061 atendió 176 situaciones de ahogamiento en Andalucía, la mayoría a hombres, durante 2024

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha confirmado este viernes que, durante el año pasado, atendió un total de 176 asistencias para personas que se encontraban en "dificultades por ahogamiento". En este sentido, la edad media de las personas atendidas fue de 37 años, siendo la mayoría de afectados, un 72%, hombres.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, el centro médico, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), registró un total de 108 solicitudes de asistencia por semiahogamiento desde enero hasta la segunda quincena de julio de 2024. De este modo, la distribución por provincias de dicho número de solicitudes fue de once en Almería; 26 en Cádiz; cuatro en Córdoba; ocho en Granada; doce en Huelva; cinco en Jaén; 21 en Málaga, y 21 en Sevilla.

Ya en la actualidad, durante el primer semestre de este año se ha registrado en Andalucía un 32% más de peticiones de ahogamiento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así, los meses de julio y agosto son los que "más casos se producen", recibiendo la pasada primera quincena de julio un total de 30 peticiones de asistencia, añade la Junta.

Asimismo, la Consejería de Salud y Consumo ha señalado que aproximadamente el 30% de las personas atendidas en situaciones de semiahogamiento eran menores, dándose estas circunstancias "principalmente en las piscinas".

Por otro lado, las asistencias relacionadas con adultos se han solicitado principalmente en las playas, debido a situaciones en las que los afectados "no han respetado las señales de peligro o se han introducido de forma rápida en el mar, justo después de haber tomado el sol durante un tiempo prolongado".

RECOMENDACIONES DEL 061

En este sentido, una médico del 061 María de los Ángeles Torres, en declaraciones a Europa Press, ha recomendado que, antes de que lleguen los equipos de emergencia, cuando hay una situación de ahogamiento, se debe "empezar con las maniobras de compresión torácica, uniendo las dos manos en el esternón y comprimiendo unas cien veces por minuto, siempre con la víctima boca arriba".

"Si el paciente está respirando, que muchas veces ocurre, hay que ponerlo en posición lateral de seguridad y avisar a los equipos de emergencia", ha apostillado una responsable del servicio 061.

En cambio, Torres ha puntualizado que "si el paciente no respira, hay que sacarlo del agua con seguridad y después iniciar las maniobras de reanimación, que consiste en pedir ayuda y empezar con las técnicas de compresión". Igualmente, ha recordado que "no hay que empezar a sacarle agua ni hacerle el boca a boca, sino las maniobras de compresión torácicas mientras llegan los equipos médicos".

"Lo primero que hay que hacer es educar a la población, para que desde muy pequeño, incluso de adulto, aprenda a nadar, no para competir sino para flotar y sobrevivir. Hay que conocer cómo es la zona, cómo es la corriente de la playa", ha concluido Torres.