Unas 4.000 personas aspiran en la provincia de Sevilla a las oposiciones a docentes que arrancan este sábado

Opositores en Sevilla. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.930 personas se examinan a partir de este próximo sábado 20 de junio en la provincia de Sevilla en las oposiciones para acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, con un total de 21.366 aspirantes en Andalucía.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido 323 tribunales integrados por 1.615 funcionarios de carrera. En el caso de Sevilla son 61 tribunales.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, de tal manera que de forma conjunta totalizan 5.047 puestos de 66 especialidades.

En concreto, para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria son 4.406 plazas; en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas son 201 plazas y en el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional son 440 plazas.

Estos puestos proceden de tres decretos de Oferta de Empleo Público y corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas por jubilaciones, fallecimientos o traslados voluntarios a otras comunidades autónomas, entre otros.

Los ejercicios del sábado tendrán lugar en las ocho universidades públicas de Andalucía, a excepción de la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, que ceden sus espacios a la Consejería.

También se desarrollarán en los mismos tribunales las Pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para personal funcionario de carrera, con un mínimo de seis años, del subgrupo A2, en las que se ofertan 120 plazas. El acto de presentación se producirá el mismo día 20 de junio. La fase de oposición se desarrollará durante el mes de julio en la sede de los tribunales.