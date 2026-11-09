El 60,4% de los jóvenes andaluces cree necesario salir de la comunidad para encontrar mejores oportunidades laborales

Archivo - Imagen de archivo de unos jóvenes emprendedores - JCYL - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 60,4% de los jóvenes andaluces considera que es necesario salir de la comunidad autónoma para encontrar mejores oportunidades de empleo, mientras que un 10,9% tiene planes concretos para trasladarse fuera de Andalucía próximamente. Además, el 51,9% de la población de entre 16 y 34 años continúa viviendo en casa de sus padres y el 81,3% identifica los elevados precios como uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda.

Así se desprende de la Encuesta Social 2026 'Jóvenes andaluces. Realidades y transición a la vida adulta', publicada este lunes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que analiza las condiciones de vida, la situación laboral, el acceso a la vivienda y las expectativas de futuro de la juventud andaluza a partir de más de 5.000 encuestas telefónicas y online.

En materia laboral, el estudio refleja que más de la mitad de los jóvenes (51,8%) no cree que un mayor nivel educativo garantice un futuro laboral más estable, mientras que el 38,7% de quienes trabajan considera que posee una formación superior a la necesaria para desempeñar su puesto actual. Esta percepción de sobrecualificación se eleva al 50,1% entre quienes cuentan con estudios universitarios.

Asimismo, el 69,3% está muy de acuerdo con que las empresas valoran más los años de experiencia que la formación actualizada de los jóvenes. Entre las características más valoradas en un empleo destacan la estabilidad laboral (58,8%), el sueldo y los beneficios (57,7%) y la flexibilidad y conciliación (35,7%).

La percepción sobre la necesidad de abandonar Andalucía para encontrar mejores oportunidades laborales es especialmente elevada entre los jóvenes con estudios universitarios, alcanzando el 72%. Por provincias, Cádiz (70,5%) y Sevilla (61,7%) presentan los porcentajes más altos de jóvenes que comparten esta opinión.

En cuanto a los planes de emigración, el 16,4% de los jóvenes de entre 20 y 24 años tiene intención de trasladarse fuera de Andalucía próximamente, siendo el grupo de edad que registra una mayor predisposición a marcharse. La búsqueda de mejores salarios y condiciones laborales constituye el principal motivo para emigrar (40%), seguida de la mayor facilidad para encontrar empleo (16,9%).

No obstante, entre quienes ya residen fuera de Andalucía, el 62,7% tiene previsto regresar en el futuro, frente al 20,8% que descarta volver y el 16,5% que todavía no ha tomado una decisión. Entre los motivos para regresar destacan la cercanía a familiares, parejas y amistades (73,2%) y el clima, el estilo de vida y la cultura andaluza (60,8%).

MÁS DE LA MITAD VIVE CON SUS PADRES

En relación con la emancipación, el 40,9% de los jóvenes andaluces de entre 16 y 34 años se considera emancipado, aunque el 27% de quienes tienen entre 30 y 34 años todavía no se considera independiente.

Según la encuesta, más de la mitad de los jóvenes (51,9%) reside en casa de sus padres, mientras que el 35,5% vive en su propio hogar. Entre quienes tienen entre 30 y 34 años, un 19,2% continúa residiendo en el domicilio familiar.

La falta de recursos económicos constituye una de las principales razones que dificultan la emancipación. De hecho, el 52% de los jóvenes de entre 30 y 34 años que siguen viviendo con sus padres atribuye esta situación a la insuficiencia de recursos.

Por provincias, Huelva (63,1%), Cádiz (58,4%) y Sevilla (57,6%) registran los porcentajes más elevados de jóvenes que permanecen en el hogar familiar, mientras que Almería (44,4%) y Málaga (44%) presentan las mayores proporciones de población joven que se considera emancipada dentro de Andalucía.

Entre quienes residen en su propia vivienda, el 57,1% vive de alquiler y únicamente el 26% dispone de una vivienda en propiedad. Además, prácticamente la mitad de los inquilinos (49,5%) señala que opta por el alquiler para ahorrar y poder adquirir una casa en el futuro.

En cuanto a las dificultades para acceder a la vivienda, el 81,3% de los encuestados apunta a los precios demasiado elevados, mientras que el 61,7% señala los bajos salarios o la inestabilidad laboral. Esta preocupación por el encarecimiento inmobiliario es especialmente acusada en Málaga (85,6%), Sevilla (82,1%) y Granada (82,1%).

Asimismo, entre los jóvenes propietarios, el 30% ha recurrido a algún tipo de ayuda económica familiar, mediante avales, herencias, donaciones o préstamos, mientras que únicamente el 3,3% afirma haber adquirido su vivienda con ayudas o subvenciones públicas.

FORMAR UNA FAMILIA Y TENER VIVIENDA PROPIA, PRINCIPALES METAS

En cuanto a sus aspiraciones personales, formar una familia propia constituye la principal ilusión de la juventud andaluza (46%), seguida de tener una vivienda en propiedad (43,2%), viajar y disfrutar de la vida (37,9%) y contar con un buen empleo (37,4%).

El estudio refleja que el 65,1% de los jóvenes desea tener hijos, frente al 11,3% que asegura que no quiere tenerlos y el 15,8% que ya los tiene. Además, el 69,3% se decanta por casarse y convivir en pareja, mientras que el 20,7% prefiere vivir en pareja sin contraer matrimonio.

Por otro lado, la falta de dinero (32%) y la inestabilidad económica global (25,8%) se sitúan como los principales obstáculos que los jóvenes identifican para alcanzar sus metas personales.

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RELACIONES SOCIALES

La encuesta también analiza la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías. Entre los usos de las aplicaciones de inteligencia artificial destacan el trabajo o los estudios (69,2%), la consulta de síntomas relacionados con problemas de salud (47,3%) y la búsqueda de consejos o apoyo emocional (25,9%).

Respecto al teléfono móvil, el 36,5% afirma que pierde la noción del tiempo mientras lo utiliza siempre o casi siempre, porcentaje que alcanza el 49,8% entre los jóvenes de 16 a 19 años. Además, el 18,2% reconoce sentir ansiedad o inquietud cuando no tiene su dispositivo cerca.

En el ámbito de las relaciones sociales, el 30,2% de los jóvenes manifiesta dificultades para pedir ayuda a familiares o amistades cuando tiene un problema, mientras que el 25,7% encuentra obstáculos para acudir a profesionales cuando necesita apoyo para su salud emocional.

Por último, al comparar su situación actual con la de sus progenitores, el 48,4% de los jóvenes andaluces considera que su vida ha mejorado, frente al 26,7% que cree que ha empeorado y el 24,9% que opina que se mantiene en condiciones similares.