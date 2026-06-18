Adjudicadas por un millón de euros las obras de rehabilitación de 46 viviendas públicas en Lora del Río (Sevilla)

Archivo - Sevilla.-Licitadas las obras de rehabilitación de 46 viviendas públicas de plaza del Azahar en Lora del Río - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por más de un millón de euros las obras de rehabilitación de un edifico de 46 viviendas sociales del municipio sevillano de Lora del Río.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la empresa Sarial Obras ha sido la adjudicataria de esta rehabilitación, que tendrá una duración estimada de 12 meses. Las obras se llevarán a cabo en el edificio situado en la plaza del Azahar, concretamente entre los números 6 y 13, donde se ejecutarán intervenciones de mejoras en cubiertas, fachadas, carpinterías, zonas comunes, redes de saneamiento, agua y electricidad.

Esta renovación arquitectónica está financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027 y forma parte de las inversiones destinadas a la renovación, rehabilitación y regeneración de áreas urbanas desfavorecidas incluidas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

Asimismo, está considerada una Operación de Importancia Estratégica por su contribución a la mejora de las condiciones de vida de la población residente en estos entornos urbanos.

Entre las principales actuaciones que se van a llevar a cabo en este edificio de Lora del Río figura la sustitución completa de las cubiertas por nuevas soluciones con aislamiento térmico, la reparación y mejora de las fachadas, la renovación de revestimientos y trabajos de pintura exterior, así como la sustitución de elementos deteriorados.

Asimismo, se instalarán nuevas ventanas de PVC con doble acristalamiento que contribuirán a mejorar el confort térmico de las viviendas, reducir pérdidas energéticas y aumentar la eficiencia del edificio.

El proyecto incluye también la consolidación estructural de las terrazas, la mejora de escaleras, barandillas, pavimentos e iluminación de las zonas comunes, así como la recuperación y adecuación de patios interiores y otros espacios compartidos por los residentes.

En materia de instalaciones, se renovarán las redes comunes de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad, además de los sistemas de portero electrónico, señalización y protección contra incendios. También se actuará sobre las baterías de contadores, cámaras sanitarias y otros elementos de servicio del inmueble.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha señalado que "el Gobierno andaluz está movilizando fondos europeos para intervenir en barrios que requieren una mayor atención, impulsando proyectos que mejoran las viviendas, recuperan espacios degradados y favorecen la integración social de sus vecinos".