Adjudicadas las obras de bioclimatización e instalación de energías renovables en IES Almensilla de Sevilla

Foto del IES Armesilla desde una vista cenital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de bioclimatización e instalación de energías renovables en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Almensilla, de Almensilla (Sevilla), por un importe de 316.062,27 euros y con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Según ha descrito la Junta de Andalucía en un comunicado, el IES Almensilla, centro finalizado en 2020, se proyectó con anterioridad a la instrucción técnica aprobada en 2022 por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Desde esa fecha, en Andalucía todos los proyectos de nuevos edificios docentes ubicados en municipios de severidad climática tres y cuatro deben incorporar ya instalaciones de refrigeración adiabática, además de energía fotovoltaica.

Esta actuación se sitúa, según la Junta, como la primera en ejecutarse dentro de la segunda fase del 'Programa de Bioclimatización y Energías Renovables' de centros educativos en Andalucía aprobado por la Consejería, que contempla la realización de otras 80 obras de instalación de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en la comunidad por más de 30 millones de euros.

En el IES Almensilla la actuación bioclimatizará 1.578 metros cuadrados de espacios docentes, incluyendo "12 aulas polivalentes, las aulas de música y educación plástica, la zona de laboratorios, el aula taller y el aula de educación especial, así como la biblioteca y el gimnasio".

Para ello "se utilizarán los conductos de ventilación existentes, lo que permitirá una integración más estética y eficiente de la instalación", ha indicado la junta en su comunicado.

La refrigeración adiabática es un sistema ecológico de climatización que consigue bajar la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua. Sus principales ventajas son "el bajo consumo eléctrico, esto es hasta un 80 por ciento inferior al del aire acondicionado, y las menores emisiones de CO2".

Asimismo, "funciona con las ventanas abiertas y utiliza aire fresco, sin recirculación, garantizando de este modo la calidad del aire interior. Además, no emplea líquidos refrigerantes potencialmente contaminantes, no reseca el ambiente y no genera cambios bruscos de temperatura, previniendo resfriados y otras afecciones respiratorias".

Este sistema de bioclimatización irá acompañado de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica destinada a autoconsumo y con "posibilidad de vertido a la red".

Con 50 kW de potencia instalada, las placas solares del IES Almensilla "podrán generar cerca de 88.000 kWh/año y evitar la emisión a la atmósfera de hasta 37 toneladas de dióxido de carbono", según han indicado.

Las obras las llevarán a cabo la unión temporal de empresas formada por 'Alto La Era Construcciones S.L.' y 'Construcciones Manuel Zambrano S.A'.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional', que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea dentro del actual marco FEDER 2021-2027.

Según la Junta de Andalucía, "está alineada con las políticas en materia de eficiencia energética y sostenibilidad" marcadas por las Directivas Europeas, que "persiguen construir una Europa más verde, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono".

En la provincia de Sevilla, en concreto, están previstas 16 intervenciones con una inversión estimada de 6,8 millones de euros. Los centros seleccionados se ubican en las zonas geográficas de mayor severidad climática en verano y han reunido los requisitos técnicos que garantizan su viabilidad.

BIOCLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENVABLES

Desde el año 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha ejecutado dos programas de bioclimatización de centros educativos públicos en la comunidad.

En 2020 aprobó un plan piloto de 24 actuaciones para la instalación de sistemas de bioclimatización basados en refrigeración adiabática. Se trataba de una "solución de climatización alternativa al aire acondicionado convencional que se implementaba por primera vez en centros educativos públicos de Andalucía".

Posteriormente, en 2021, incorporó en su 'Plan de Infraestructuras Educativas un Programa de Bioclimatización y Energías Renovables' que supuso la ejecución de 428 nuevas actuaciones que combinaban la refrigeración adiabática con la implementación de energía solar fotovoltaica, destinando a su realización un presupuesto de 140 millones de euros.

Finalmente, en agosto de 2025 se aprobó la segunda fase de este 'Programa de Bioclimatización y Energías Renovables' con el objetivo de "dotar de estos sistemas ecológicos y eficientes a otros 80 centros de Andalucía, destinando un presupuesto de más de 30 millones de euros para su desarrollo".

"Tras meses trabajando en los programas de necesidades y proyectos, se da comienzo a la primera de estas actuaciones en el IES Almensilla", ha concluido la Junta de Andalucía en su comunicado.