Adjudicado el contrato para la subestación eléctrica del Parque Logístico de Carmona (Sevilla)

Vista de los suelos en relación con la subestación eléctrica del Parque Logístico de Carmona. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación del contrato para la subestación eléctrica de la segunda etapa del Plan Parcial del Parque Logístico de Carmona. Los trabajos consisten en la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de infraestructuras que dotarán de suministro a este sector industrial de la Campiña, necesario para el desarrollo urbanístico de los suelos.

El contrato se ha adjudicado a la empresa Ispalvia por un coste para la administración andaluza de 5.612.823 euros, con un periodo estimado de ejecución de los trabajos de 20 meses. En relación con este mismo proyecto, ya fueron adjudicados los servicios de asistencia técnica, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de esta subestación eléctrica a la empresa Iplam Gestión Integral SL, informa la Junta en una nota de prensa.

De acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la empresa E-distribución, las obras abarcarán los trabajos de refuerzo, adaptación y reforma necesarios para la conectar la subestación a la red de distribución existente, así como las extensiones de red que se precisen para ello.

La subestación eléctrica contará con instalaciones de protección coordinadas y sincronizadas garantizar su inmediata puesta en servicio y conexión a red con una potencia de 20.449 kilovatios y suministrará energía a proyectos como la multinacional suiza Pilatus Aircraft Ibérica, que ha adquirido parte de los suelos de este Parque Logístico para su proyecto industrial de fabricación y ensamblaje de aviones.