La Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza reacredita con el nivel óptimo al laboratorio del Virgen del Rocío de Sevilla

Laboratorio en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla ha revalidado el pasado mes de abril su certificación, con nivel óptimo, por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cuyo objetivo es impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario andaluz.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Laboratorios supera el 78% de los estándares evaluados por la ACSA, de los que alcanza la categoría excelente en varias áreas: Gestión por procesos (90,91%), Seguridad del paciente (81,82%), Accesibilidad y continuidad asistencial (80%) y Liderazgo y organización del laboratorio (76,47%).

El uso de las nuevas tecnologías es una de las fortalezas detectadas por la ACSA en el Laboratorio del HUVR. Así, destaca en su evaluación que el laboratorio de bioquímica tiene implantada la cadena GLP Systems, que integra la casi totalidad del flujo de muestras del laboratorio.

En cuanto a la seguridad de los pacientes, pone en valor el trabajo realizado para la mejora de la notificación de los valores críticos por parte del laboratorio. Destaca que en el laboratorio se ha revisado el procedimiento de notificación.

También señalan la mejora en accesibilidad. Al respecto y con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta del Hospital Infantil, según ha concretado la Junta, se ha implementado una propuesta técnica sobre la aplicación de analizadores de Point-of-Care (POCT).

Por último, la ACSA destaca la colaboración de la unidad en la implementación de marcadores de TBI (traumatismos craneoencefálicos) con el Servicio de Urgencias y Traumatología del hospital, lo que aporta confianza (permite un abordaje objetivo para descartar TCE leve), optimización (reducir TAC innecesarios) y eficiencia (mejora en el rendimiento del servicio de urgencias, reduciendo el tiempo de estancias).