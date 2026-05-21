Agricultura abre sus puertas a los andaluces para que conozcan de cerca su trabajo e instalaciones

Visita al Centro de Gestión Avanzada del Agua de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está organizando esta semana diversas iniciativas cuyo objetivo es acercar su actividad e instalaciones a la ciudadanía. En el marco de la Semana de la Administración Abierta, que se celebra del 18 al 24 de mayo, este departamento de la Junta de Andalucía está ofreciendo de forma gratuita tanto actividades formativas dirigidas a profesionales como acciones para escolares y público general.

Destaca la Junta en una nota la jornada de puertas abiertas para presentar el Centro de Gestión Avanzada del Agua de Andalucía a todas las personas interesadas en conocer de primera mano su funcionamiento. El secretario general de Agua, Ramiro Angulo, ha participado activamente en esta jornada que contempla, por un lado, la entrada de visitantes a las instalaciones guiados por un total de cinco expertos; y por otro lado, una charla informativa sobre las principales actividades que se llevan a cabo en este edificio público.

A lo largo del recorrido, los técnicos de la Consejería han ido resolviendo las dudas de los ciudadanos y han explicado a los interesados el funcionamiento de diversas herramientas interactivas desarrolladas en el marco del Centro de Gestión Avanzada del Agua de Andalucía. Como ha destacado Ramiro Angulo, el trabajo que se lleva a cabo en estas instalaciones ubicadas en Sevilla "tienen un papel fundamental en la apuesta del Gobierno andaluz por la digitalización de los procesos y la información del ámbito hídrico".

"El Centro de Gestión Avanzada del Agua de Andalucía hace posible avanzar tanto en la protección y recuperación de las masas de agua como en el uso sostenible, eficiente y responsable de este recurso que es necesario para el consumo humano y para el desarrollo de actividades económicas básicas para la economía de la región", ha remarcado. Como ha explicado el secretario general en su intervención, en este centro se recoge gran cantidad de datos relativos a sequía o situaciones de escasez de agua y también relacionados con el efecto de las inundaciones. "Y estos registros permiten a la Administración contar con información objetiva de gran utilidad para su uso en campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de mejorar la resiliencia hídrica de Andalucía", ha afirmado Angulo.

Por otro lado, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha organizado esta semana actividades formativas para profesionales del sector agrario y visitas de estudiantes a centros situados en cinco provincias diferentes (Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería). En el caso de Cádiz, las instalaciones de Jerez de la Frontera del Ifapa 'Rancho de la Merced' acogen estos días dos cursos centrados en la aplicación de productos fitosanitarios y en el manejo de ganado bovino en intensivo.

Este centro cuenta también con un espacio en Chipiona donde se ofrece esta semana formación relativa al asociacionismo y la comercialización agraria. Por su parte, el Ifapa 'El Toruño' del Puerto de Santa María ha abierto sus puertas a todos los interesados en participar en una visita guiada por estas instalaciones donde se desarrollan proyectos de investigación y transferencia tecnológica ligados a la acuicultura y el medio marino. En la provincia de Sevilla, alumnos de varios centros escolares han recorrido estos días las instalaciones del centro 'Las Torres' (Alcalá del Río).

Los técnicos del Ifapa les han informado sobre las principales plagas y enfermedades que afectan a los cítricos y cómo se pueden prevenir y controlar de forma eficiente mediante técnicas de gestión integrada para optimizar su producción, garantizar la sostenibilidad del sistema agrario y minimizar el impacto ambiental y los riesgos para la salud que conllevan los productos químicos. Por otro lado, en el centro ubicado en Campanillas (Málaga) se ha recibido a alumnos de varios institutos en una jornada de puertas abiertas que ha incluido visitas a sus fincas experimentales e invernaderos.

Además, los participantes en esta iniciativa han tomado parte en diversos talleres organizados por los técnicos de este Ifapa. En Córdoba, Ifapa ha organizado una visita guiada a sus instalaciones en Palma del Río. Concretamente, los profesionales del sector agroalimentario han podido ver de cerca la zona de transformación de hortalizas para elaborar conservas vegetales.

Por último, los alumnos de centros escolares de Almería han visitado esta semana el Ifapa de La Mojonera y han adquirido nuevos conceptos sobre diversificación de cultivos bajo invernadero centrándose especialmente en especies exóticas como el maracuyá y la pitahaya, y cultivos leñosos como la higuera. Además, los almerienses han participado en un taller especializado en control biológico de plagas para identificar organismos beneficiosos y enemigos naturales empleados en explotaciones agrícolas para proteger las hortalizas.