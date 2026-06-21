Alemania compra alimentos de Andalucía por más de 1.012 millones en el primer trimestre de 2026

Alimentos de Andalucía - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El principal destino de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía entre enero y marzo de 2026 ha sido Alemania, país que ha superado los 1.012 millones de euros con sus compras de alimentos y bebidas y que concentra el 20,6% del valor total de estas transacciones andaluzas.

El informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre las exportaciones agroalimentarias de esta región en el primer trimestre del año recoge, entre otras cuestiones, la comparación de este registro con los mismos meses de 2025 y calcula que el mercado germano ha crecido un 8,1% en valor (75,8 millones de euros más), según se señala en una nota.

Tras este país se encuentra Francia con compras de productos agroalimentarios de Andalucía por valor de 553 millones de euros en este mismo período, montante que supone una subida del 6,2% (32 millones de euros más) y representa el 11,2% del total de estas exportaciones de la región. Por su parte, Italia ocupa el tercer puesto del ranking con una mejora del 8,6% (36,8 millones de euros más) que le ha permitido alcanzar los 466,6 millones de euros (9,5% del total andaluz).

Según la Junta, en total, Andalucía ha vendido en el extranjero en el primer trimestre de 2026 hasta dos millones de toneladas de productos agroalimentarios valoradas en 4.926 millones de euros y la mayor parte de estas exportaciones andaluzas se dirigen a mercados europeos. En concreto, Europa concentra el 84,4% del total del valor al crecer un 8,1% interanual y superar los 4.160 millones de euros en el período enero-marzo de 2026 (3.846,7 millones de euros en los mismos meses de 2025).

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS

Entre los países que han registrado una mejor evolución de estas ventas destaca Suiza, por ejemplo, donde las exportaciones de alimentos y bebidas andaluzas han pasado de 97,4 millones de euros en el primer trimestre de 2025 a 121,4 millones de euros en el mismo período de 2026. Se ha producido, por tanto, una subida de 24 millones de euros (+24,6%).

Atendiendo a los diez países que acumulan mayor valor por exportaciones agroalimentarias andaluzas, el mercado suizo es el que más ha crecido en el último año.

Sin embargo, según la Junta, el incremento más importante en este período se ha registrado en las ventas a Filipinas, que casi se han duplicado. Aunque la cantidad total no es tan significativa como en otros lugares (41,3 millones de euros en enero-marzo de 2026), llama la atención el crecimiento del 93,7% que supone esta cantidad respecto al registro del primer trimestre de 2025 (21,3 millones de euros).

Por el contrario, Estados Unidos destaca por ser el destino que ha experimentado una mayor bajada. El valor de las compras de alimentos y bebidas de Andalucía en los tres primeros meses de 2026 se ha reducido un 18,2% (casi 60 millones de euros menos) pasando de 327 millones de euros en 2025 a 267,4 millones de euros este año.