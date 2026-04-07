Los andaluces pueden desde este miércoles solicitar las nuevas deducciones por gimnasio, celiaquía y veterinario

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SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los andaluces pueden desde este miércoles --día en el que comienza la campaña de la renta-- solicitar las nuevas deducciones autonómicas por gimnasio, celiaquía y por gastos veterinarios. Son las principales novedades de una campaña en la que también se 'estrena' la deducción sin límite de renta por nacimiento, adopción o acogimiento familiar de menores.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, recuerda a los contribuyentes que, a la hora de presentar la declaración de la renta, es necesario marcar las casillas correspondientes para poder aplicarse las deducciones e informar, por ejemplo, si se ha adquirido una mascota, si se paga el gimnasio, si se ha tenido un hijo o si se convive con un dependiente, o si alguien de la familia padece celiaquía, entre otras. De ahí que les inste a informarse previamente y a estar "muy atentos", ya que son deducciones que, al ser exclusivas de la comunidad andaluza, no se aplican automáticamente.

Según los datos recabados por Europa Press, en materia de vivienda, también se ha mejorado la deducción por alquiler, siendo de un 15% para mejores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia de género y terrorismo. El límite será de 1.200 a 1.500 en el caso de discapacidad. La base imponible debe oscilar entre los 25.000 y los 30.000 euros.

En el caso de los gastos veterinarios, la deducción es de un 30%, con un límite de 100 euros por contribuyente. Está acotado al primer año de convivencia con la mascota (tres años en caso de adopción y toda la vida del animal en caso de perros guía y animales de acompañamiento terapéutico). Las bases imponibles son de 80.000 a 100.000 euros. La deducción en el caso de los gimnasio es de un 15% hasta un límite de 100 euros por contribuyente. Por celiaquía, se puede obtener una deducción de 100 euros por contribuyente o miembro del núcleo familiar que padezca la enfermedad.

Además, se puede obtener un 6% de deducción de la inversión en vivienda habitual para menores de 35 años o si es protegida, sin límite de edad, para bases imponibles de entre 25.000 y 30.000 euros. Por nacimiento, adopción o acogimiento familiar de menores, la deducción es de 200 euros y sin límite de renta, una novedad en los Presupuestos de 2026. Por adopción de hijos en el ámbito internacional, la deducción es de 600 euros por hijo.

Para las familias monoparentables o con personas mayores de 75 años a su cargo, las deducciones son de 100 euros para rentas de entre 80.000 y 100.000 euros. Para familia numerosa, 200 euros y 400, si la categoría es especial; por gastos educativos (academias de inglés, por ejemplo), 15% por cada hijo con un límite de 150 euros; para contribuyentes con discapacidad, 150 euros por persona para rentas de entre 25.000 y 30.000 euros.

Para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad, 100 euros si la pareja tiene un grado de discapacidad del 65% o más; por asistencia a personas con discapacidad, hasta 100 euros; por ayuda doméstica, un 20% de los gastos de la Seguridad Social con un límite de 500 euros; y por donaticos con finalidad ecológica, un 10% de lo donado en maeria de defensa y conservación del medio ambiente (hasta 150 euros).

Cierra el listado de deducciones autonómicas, el 20% de las cantidades invertidas para adquirir acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en sociedades mercantiles y los hasta 200 euros en los gastos de defensa jurídica en procedimientos de despido o reclamación de cantidades.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, recuerda a los contribuyentes que, a la hora de presentar la declaración de la renta, es necesario marcar las casillas correspondientes para poder aplicarse las deducciones e informar, por ejemplo, si se ha adquirido una mascota, si se paga el gimnasio, si se ha tenido un hijo o si se convive con un dependiente, o si alguien de la familia padece celiaquía, entre otras. De ahí que les inste a informarse previamente y a estar "muy atentos", ya que son deducciones que, al ser exclusivas de la comunidad andaluza, no se aplican automáticamente.