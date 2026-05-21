Andalucía acepta los criterios de reparto del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que le asigna 1.197 millones

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha participado este jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana donde Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda, aunque también ha mostrado su "disconformidad" por la "obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas".

Rocío Díaz ha recordado en una nota de prensa remitida por la Junta que el nuevo Plan Estatal de Vivienda "debía estar en marcha desde el 1 de enero" y, sin embargo, "llega con casi cinco meses de retraso", una demora que condiciona el desarrollo de convocatorias y ayudas previstas para 2026. La consejera de Fomento en funciones ha señalado que se ha aceptado el porcentaje de reparto del 17,10% que le corresponde a Andalucía en el plan, el mismo que figuraba en planes anteriores.

No obstante, sí ha puesto "objeciones" con la financiación que se ha planteado. "No se entiende que Andalucía multiplique por seis su aportación, mientras que el Gobierno de España sólo multiplica por dos", ha manifestado. En ese sentido, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación. Igualmente, ha cuestionado que el Gobierno de España utilice el Plan Estatal "para pretender imponer a toda cosa su modelo". En ese sentido ha cuestionado la "ausencia de diálogo" por parte del Gobierno de España, ya que "el plan nos llegó sin negociar ni consensuar absolutamente nada".

"Ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre". En ese sentido, ha señalado que, mientras se acepta estos criterios de reparto, se está revisando y estudiando el Plan Estatal por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

Igualmente, ha cuestionado también un Plan Estatal "más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda", en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones. Por último, ha lamentado que el Gobierno de España "se haya dado cuenta tarde de la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de los fondos europeos Next Generation", después de "meses en los que no sólo Andalucía, sino la gran mayoría de los territorios han solicitado una prórroga en los plazos".

"Esta tardanza ha provocado que muchos beneficiarios hayan renunciado a estas ayudas", ha señalado. Asimismo, ha destacado que Andalucía ha cumplido por encima de su objetivo en la aplicación de estos fondos, con subvenciones para la construcción de 4.036 viviendas en alquiler, la rehabilitación de 21 barriadas con más de 3.000 viviendas y superando en un 171% el hito final de certificaciones de eficiencia energética en vivienda.