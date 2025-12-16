Andalucía acusa al Ministerio de Turismo de "indolencia" y de favorecer el "fraude" con el registro de pisos turísticos

Archivo - Foto de familia tras la Declaración de Sevilla para poner en valor del turismo como una gran industria en la que ha estado el consejero de Turismo, Arturo Bernal. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha acusado al Ministerio de Industria y Turismo de mantener una "indolente actitud" en materia de gestión turística y de favorecer el "fraude" con el sistema estatal de registro para los alquileres turísticos, que "se ha impulsado sin una participación efectiva de las comunidades autónomas y está generando efectos contrarios a su finalidad: daña a la oferta legal autorizada y registrada por las administraciones autonómicas, introduce inseguridad jurídica y no resulta eficaz frente a la oferta ilegal".

Así se lo ha transmitido Bernal en una carta, adelantada por Diario de Sevilla y consultada por Europa Press, en la que el consejero andaluz recuerda que desde 2022 "se ha solicitado reiteradamente la convocatoria de una conferencia sectorial específica sobre esta materia, sin que haya sido atendida", y afea también la aprobación de la Estrategia Turismo España 2030, "un documento aprobado sin consenso y sin el mínimo debate con las comunidades y que pone de manifiesto la incoherencia y la contradicción permanente en la que se ha instalado el Gobierno central al presentar esta estrategia como basada en la gobernanza colaborativa".

En relación con la gestión de los fondos europeos del programa de resiliencia, el consejero Bernal reprocha al Gobierno que la colaboración "ha brillado por su ausencia". "Una mayoría de las comunidades --relata-- pusimos de manifiesto las dificultades reales de gestión derivadas de unos plazos muy ajustados como consecuencia de la decisión de derivarnos, de manera improvisada y precipitada, los fondos europeos que el Gobierno no era capaz de ejecutar".

Por todo ello, "hacemos pública nuestra disconformidad con su idolente actitud insistiendo en su negativa de la realidad territorial y le exigimos una vez más, ahora de forma pública, la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Turismo como el foro legalmente establecido para restablecer el diálogo institucional, coordinar la gestión de los fondos europeos y avanzar en soluciones compartidas en relación con los importantes retos de la industria del turismo".