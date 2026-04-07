Andalucía adelanta veda de la coquina quince días por las borrascas y cierra hasta el 31 de mayo la captura de chirlas

Archivo - Recogida de coquina. Marisqueo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía modifica el periodo de veda tanto para la captura de coquinas como de la chirla. En el caso de la coquina, el periodo de veda será el comprendido entre el 16 de abril al 15 de junio, ambos inclusive. Para la chirla, el plazo de la veda comprende desde el 1 de abril al 31 de mayo, ambas fechas también incluidas.

Así figura en sendas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultadas por Europa Press. Para la coquina (Donax trunculus), la Consejería explicita que "las asociaciones de mariscadores profesionales han trasladado la solicitud, con fecha 25 de marzo de 2026, para modificar el periodo de veda de la especie para 2026, adelantándolo quince días, todo ello con el objeto de minimizar el impacto socioeconómico que las borrascas han tenido durante esta campaña, habiendo constatado que ya en esa fecha existen ejemplares maduros reproductivamente hablando".

La modificación del periodo de veda de la coquina se ha admitido teniendo en cuenta además estudios del Instituto Español de Oceanografía en los que se constata que la extensión del periodo reproductivo de esta especie se sitúa entre los meses de marzo a junio, pero que dicho periodo está "estrechamente ligado a las variables ambientales".

Para la chirla (Chamelea gallina), la captura está prohibida desde el pasado 30 de enero. Desde estonces, se ha hecho un seguimiento del caladero que ha permitido comprobar que "este cierre ha permitido una recuperación importante en las poblaciones de chirla, aunque de manera diferente en las distintas zonas de producción".

"Teniendo en cuenta que no existe recurso suficiente en todas las zonas y que el coste del combustible está muy elevado debido a la guerra en Oriente Medio, el sector marisquero de chirla considera necesario mantener el cierre de la pesquería, solicitando un adelanto de la veda al mes de abril con objeto de permitir una completa recuperación del caladero e iniciar la nueva campaña comercial en junio", explica el BOJA.