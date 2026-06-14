Andalucía alcanza un "máximo histórico" de empresas y duplica el crecimiento del empleo frente a España

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España. (Imagen de archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado un nuevo "máximo histórico" en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social al cierre del mes de mayo, 257.533 empresas, lo que confirma la "fortaleza de su tejido productivo y su capacidad para generar empleo", ya que esta cifra representa casi el treinta por ciento (29,3%) del aumento del número de empresas inscritas en España. Además, el empleo vinculado a estas empresas crece un 6,4% interanual, más del doble de la media nacional, situada en el 2,9%.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, "Andalucía está demostrando que es posible crecer más que la media, atraer nuevas inversiones y generar oportunidades para los ciudadanos cuando se impulsan políticas que favorecen la iniciativa empresarial y la actividad económica" ha detallado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España.

Siguiendo los últimos datos analizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a partir de las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Andalucía contabilizó en el mes de mayo 3.359 empresas más que en el mismo periodo de 2025, con un incremento del 1,3% interanual, medio punto superior al registrado a nivel nacional (0,8%).

Al hilo, la consejera en funciones ha destacado que Andalucía ha alcanzado la cifra más elevada registrada para un mes de mayo, con 257.533 empresas, y que, las empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía ocupan ya a 2.689.603 trabajadores, lo que supone 162.686 personas más que hace un año.

CRECEN UN 8% LAS GRANDES EMPRESAS

La responsable andaluza de Economía en funciones ha puesto el acento en que, "aunque el aumento ha sido generalizado, destaca el crecimiento de las grandes empresas" (aquellas con al menos 250 trabajadores), que registraron un incremento interanual del 8%, casi cinco puntos por encima de España (3,3%).

Le siguen las empresas de diez a 49 trabajadores, que crecen un 2,5% interanual (2,3% a nivel nacional) y las de 50 a 249 trabajadores, que aumentan un 2,3% (frente al 1,8% de la media del país). Para la titular de Economía en funciones, este avance de las empresas medianas y pequeñas "refuerza la solidez y diversidad de la estructura empresarial andaluza y su capacidad para liderar el crecimiento económico", que se refleja también en el crecimiento del empleo.

De la misma manera, y según los datos del INE analizados por la Secretaría General de Economía, en el primer cuatrimestre del año se crearon en Andalucía 6.240 sociedades mercantiles en términos netos, la mayor cifra en dicho período desde el año 2007 y con un crecimiento del 20,3% interanual en la comunidad.

Además, España ha subrayado que "Andalucía continúa consolidándose como una de las economías más dinámicas de España y lo hace con datos objetivos que muestran más empresas, más actividad económica y más empleo". Para la consejera en funciones, estos resultados "no son fruto de la casualidad, sino de una estrategia basada en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y una política económica orientada a facilitar la inversión y el crecimiento empresarial".

Igualmente, ha afirmado que "estos datos reflejan la confianza de quienes invierten, emprenden y generan empleo en Andalucía". Además, "cuando un gobierno crea un entorno favorable para la actividad económica, elimina obstáculos y ofrece certidumbre, las empresas responden creciendo, invirtiendo y creando puestos de trabajo", ha indicado.

Al hilo, la consejera ha puntualizado que la Junta "seguirá trabajando para reforzar la competitividad de la economía andaluza y acompañar a las empresas en sus proyectos de crecimiento". Así, "nuestro objetivo es que Andalucía siga ganando peso económico, atrayendo inversión y generando oportunidades".

Por último, "hoy vemos cómo cada vez más empresas apuestan por nuestra tierra porque encuentran un marco de confianza, estabilidad y apoyo a la actividad productiva", ha concluido España.