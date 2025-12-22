Andalucía alcanza su mejor octubre en exportaciones con un alza del 15,3% y supera en doce puntos la media nacional

Imagen de instalaciones de Pilatus Aircraft Ibérica. A 1 de diciembre de 2025 en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de octubre ha registrado la mayor cifra de exportaciones para el décimo mes del año desde que se tienen datos homologables (1995), con 3.803 millones de euros y un crecimiento interanual del 15,3%, una subida que es doce puntos superior al de la media de España, cuyas ventas registran un alza del 3,2% (36.433 millones) sobre el mismo mes del año anterior. En una nota de prensa, la Junta ha explicado que el "notable incremento" de las ventas del sector aeroespacial, junto a los ámbitos relacionados con la industria, son la principal explicación de este "gran comportamiento" de Andalucia en dicho mes.

Con estos datos de octubre, Andalucía alcanza unas exportaciones por valor de 33.970 millones en los diez primeros meses de 2025, el segundo mejor registro de la serie histórica (desde 1995), con un crecimiento del 1,2%, también superior a la media española, que es del 0,8% (324.773 millones) Andalucía está consolidada como tercera comunidad autónoma en el ranking exportador nacional, con el 10,5% del total en 2025, pero, a diferencia de Cataluña y Madrid, es la única de este 'podium exportador' que disfruta de superávit de su balanza comercial con el exterior: 1.454 millones de euros entre enero y octubre, con unas importaciones por valor de 32.516 millones (-5,2%).

Por el contrario, tanto las otras dos comunidades como España en su conjunto, sufren de un déficit comercial, que es de 45.799 millones para la media nacional, debido a una tasa de cobertura de 87,6% (Cataluña -11.645 millones y Madrid -44.594 millones), 17 puntos por debajo de las andaluzas (104,5%). En cuanto al origen de las ventas, seis de las ocho provincias andaluzas registran crecimiento en sus exportaciones cinco de ellas con récord histórico, y cuatro presentan una balanza comercial en positiva, siendo Córdoba la que más crece y Sevilla la que más exporta.

Según el destino de las exportaciones, China protagoniza el mayor crecimiento del Top 10, con un 17,5%, hasta llegar a 1.326 millones de euros, lo que representa el 3,9% del total exportado. Le sigue Portugal, segundo país en crecimiento y en volumen de ventas de Andalucía, con un récord de 3.213 millones (9,4%) y un incremento del 7,7%. Por capítulos, los combustibles y aceites minerales, con 4.010 millones de euros (11,8% del total), se sitúan como el primer capítulo exportador, aunque con un notable descenso del 21,6% respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la bajada del precio internacional del petróleo.

Son los ámbitos ligados a la industria los que registran los mayores crecimientos de las exportaciones andaluzas, tanto en el último mes contabilizado, octubre con grandes subidas en aeronáutico (+53%), química (+164%) o cobre (+134%), como en los diez primeros meses del año. El de mayor crecimiento es el de minería, con un 30,6% más que en enero-octubre 2024, para alcanzar 1.463 millones de euros (4,3% del total) desde el puesto número siete del Top 10. Le sigue el capítulo de función, hierro y acero, con un 30,5% más y 753 millones exportados (2,2% del total); y el de cobre y sus manufacturas, con de 2.051 millones de euros (6% del total) y un crecimiento del 24,8%, que se sitúa como quinto capítulo exportador de Andalucía.

También en el ámbito industrial registran crecimiento los capítulos de máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, con un crecimiento del 9,3%, para llegar a 764 millones de euros (2,2% del total) desde el noveno puesto; y el capítulo de máquinas, aparatos y material eléctrico, con un 6,3% más, hasta los 1.453 millones (4,3% del total) desde el octavo. La industria aeronáutica es una de las principales causante de la fuerte subida experimentada por las exportaciones andaluzas en el mes de octubre, con un 53% más que en octubre de 2024, para alcanzar los 432 millones de euros sólo en este mes, el 11,3% del total de las exportaciones andaluzas siendo el primer capítulo exportador.

Aunque los últimos dos meses ha registrado "grandes crecimientos", aun así, en el acumulado del año el sector continúa con un 17,4% menos de ventas que en el mismo periodo de 2024. Pese a ello, acumula ventas por 1.766 millones de euros (5,2% del total), que lo sitúan como sexto capítulo exportador de Andalucía. El aceite de oliva es el producto más vendido de Andalucía al mundo tras los combustibles, con 3.181 millones de euros, el 9,3% del total (dentro del capítulo de grasas y aceites, que alcanza los 3.907 millones). Aunque el valor de su factura se ha reducido un 18% interanual, debido a la bajada del precio de venta por la alta producción de la última cosecha.

El bueno comportamiento del sector agroalimentario andaluz se refleja en las hortalizas, con un alza del 3,5% y 3.337 millones, que lo sitúan como tercer capítulo exportador de Andalucía, con el 9,8% del total; y también las frutas (4o), con 2.913 millones (8,6%) y un crecimiento del 11,9%. China es el mercado que más crece del Top 10, un 17,5% sobre enero-octubre de 2024, hasta alcanzar los 1.326 millones de euros, que lo sitúan como noveno mercado mundial de Andalucía, con el 3,9% del total de las exportaciones. El segundo mayor crecimiento se da en Portugal, con un 7,7% más, para alcanzar un récord histórico de 3.213 millones (9,4%), que lo sitúan como segundo país de destino.

Le sigue, en crecimiento, Países Bajos, con 1.432 millones (4,2%) y un aumento del 4,1%. Aun así, Alemania se mantiene como el primer socio comercial de Andalucía, con 3.710 millones de euros exportados (10,9% del total), pese a bajar un 3,7%. Italia es el tercero, con 3.130 millones (9,2%) y un crecimiento del 1,7% respecto a los primeros diez meses de 2024. En cuarta posición está Francia, que alcanza los 2.972 millones (8,7%) y una bajada del 17,8%. Estados Unidos continúa como quinto mercado mundial y primero no europeo, con 2.181 millones de euros (6,4%) y una bajada del 19,2%. Le sigue el Reino Unido, que suma 1.791 millones de euros (5,3%) con un retroceso del 5,6%; y en séptima posición Marruecos, con 1.464 millones de euros (4,3%), pero con una bajada del 11,8%; seguido de Países Bajos y China. Bélgica, que cierra el Top 10, con 821 millones (2,4%(, con un descenso del 24,2%.

Entre enero y octubre de 2025 crecieron las ventas en seis de las ocho provincias andaluzas sobre el mismo periodo del año anterior. Cinco de ellas (Almería, Córdoba, Jaén, Granada y Málaga) alcanzan récord histórico y cuatro presentan también una balanza comercial positiva. La provincia de Córdoba muestra un gran dinamismo en estos 10 primeros meses del año, siendo la que más crece, un 7,7% interanual. Sus ventas suponen un récord de 2.914 millones de euros (8,6% del total) y la sitúan como quinta provincia más exportadora.

Aun así, Sevilla lidera las exportaciones andaluzas, con 7.705 millones de euros (22.6% del total). Aunque baja un 7%. Cádiz es la segunda provincia exportadora con 6.726 millones (19,8%) y un crecimiento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2024; seguida de Huelva, 6.305 millones de euros (18,5%) que, prácticamente mantiene las cifras del año anterior (-0,7%), influenciada por la reducción del capítulo energético.

Almería se sitúa cuarta en el ranking, con 4.678 millones de euros (13,7%), registrando un crecimiento del 4,1%, que la consolida como una de las provincias más dinámicas en el comercio exterior andaluz con récord de exportaciones. En sexta posición, Málaga alcanza también un récord exportador de 2.897 millones de euros (8,5%), con un crecimiento del 4,2%; al igual que Granada (7a), con 1.459 millones de (4,3%), un 0,9% más que en enero-octubre de 2024 y récord. Igualmente, Jaén alcanza las mejores cifras de su historia para unos primeros diez meses del año, con 1.286 millones de euros (3,8%), y un incremento del 7%.