Andalucía amplía en más de 27 millones el presupuesto de la convocatoria de ayudas para impulsar el coche eléctrico

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha ampliado en más de 27 millones (27.230.000 euros) el crédito disponible de la convocatoria de incentivos del pasado mes de junio de 2025 para fomentar el coche eléctrico (Moves III 2025), lo que hace que el presupuesto final sea de 94.023.506 euros. Además, para "alcanzar el aprovechamiento completo de los fondos y lograr la mayor eficacia en la gestión de los mismos", ha modificado la asignación presupuestaria a los dos líneas de ayudas (adquisición de vehículos eléctricos enchufables e implantación de infraestructuras de recarga), quedando así: 74,2 millones para la primera y 19,833 millones para la segunda. Esta ampliación es para atender las solicitudes de ayuda de Moves III 2025 que están en lista de reserva tras agotarse los fondos iniciales.

Así figura en la resolución publicada por la Agencia Andaluza de la Energía este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. La convocatoria de ayudas a la que se le incrementa el presupuesto se abrió el pasado 15 de julio de 2025. El Moves III 2025 está gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y permite solicitar la ayuda con efecto retroactivo a los beneficiarios que no ejerzan actividad económica que hayan adquirido su vehículo o infraestructura a partir del 1 de enero de 2025.

En este grupo se encuentran los ciudadanos particulares y las entidades locales, y también los autónomos y pymes que soliciten el incentivo en régimen de minimis --que no hayan recibido durante un período de tres ejercicios fiscales más de 300.000 euros en subvenciones por este régimen--. Como novedad en esta convocatoria, y a propuesta de Andalucía, se ha incorporado la justificación simplificada para un gasto inferior a 100.000 euros, lo que supone una reducción de la carga burocrática al evitar la aportación inicial de los documentos justificativos del gasto y pago realizado por los beneficiarios.

Desde la puesta en marcha de las distintas convocatorias del programa Moves, la Junta ha liderado el proceso de diálogo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE) para desplegar medidas que "faciliten que la tramitación de las distintas convocatorias de este programa se pueda realizar de manera más ágil a pesar de la notable carga burocrática y numerosos requisitos documentales establecidos en la normativa de referencia estatal".

Así, la Administración andaluza ha incluido automatizaciones y/o robotizaciones para sistematizar procedimientos como la detección de duplicidades en la Base de Datos Nacional de Subvenciones o la comprobación de la identidad de persona física con enlace a las bases de datos de la Policía Nacional, entre otras actuaciones.

Además, se han parametrizado los sistemas de información necesarios para la gestión telemática de los incentivos, se han elaborado modelos y formularios, diseñado los elementos de información y publicidad y realizado actuaciones de promoción y formación a las entidades adheridas junto con otras para flexibilizar los requisitos y reducir los trámites de subsanación de la documentación.

El Gobierno andaluz, de cara a que los ciudadanos puedan optar a beneficios para el impulso a la movilidad eléctrica de manera más ágil, también solicita al Gobierno de España que, para futuras ediciones, "valore la implementación de otros modos de incentivo propuestos por el propio sector automovilístico, como descuentos directos al adquirir los vehículos o instalar puntos de recarga, la aplicación de reducciones en el IVA siguiendo el modelo de países como Noruega, Países Bajos o Alemania, o el otorgamiento de beneficios fiscales que vayan más allá de las deducciones ya previstas".