Andalucía apoya el manifiesto para tomar medidas urgentes en Atención Primaria por ser "base" de un acuerdo nacional

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía muestra su apoyo al manifiesto para la toma de medidas estatales urgentes en materia de Atención Primaria al considerar que "pueden servir como base para un gran acuerdo nacional".

Según ha relatado la Junta en un comunicado, la Administración considera que estas propuestas, que han sido remitidas por las Consejerías de Sanidad de Galicia y el País Vasco a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "pueden servir como base para un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar un problema que está afectando en estos momentos a profesionales y pacientes de todo el Estado español".

Según consta en este manifiesto, recogido por la Junta, el pasado 15 de junio, durante la celebración de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), "quedó patente la situación de déficit de especialistas" de medicina familiar y comunitaria que está sufriendo todo el Sistema Nacional de Salud, una situación que es compartida por las distintas Comunidades autónomas.

"Al tratarse de una situación crítica a nivel del Estado, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía se suma a este manifiesto que contempla un conjunto coherente de medidas de competencia estatal en materia de formación sanitaria especializada para implantar de forma urgente", ha dicho.

Así, la Junta ha indicado que las consiste, en primer lugar, garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ha ocurrido este año con 200 plazas en todo el Estado, arbitrando soluciones excepcionales que faciliten que se cubran todas las plazas ofertadas.

"Además, se debiera facilitar que la Orden que regula la FSE permitiera que no quedaran sin cubrir tampoco aquellas plazas que, siendo adjudicadas, finalmente sus adjudicatarios/as no tomen posesión de las mismas, renunciando antes de la firma del contrato. En caso de no volver a un sistema presencial, el proceso telemático debería realizarse con la máxima transparencia, garantizando el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles en cada momento por parte de los aspirantes. Este cambio debería ser efectivo para la próxima convocatoria MIR", ha dicho.

Asimismo, ante un desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales que aún no han sido resueltos y que genera un empeoramiento de déficit crónico de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria que "agrava" la problemática de las jubilaciones en este ámbito, "defendemos la creación con tramitación preferente de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en España, tal y como se ha hecho hace pocos meses con la de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, a poder ser antes de que se realice el próximo examen MIR".

"Es necesaria una ampliación, por vía de urgencias, del número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria para que podamos afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit sobre las que alerta el propio informe del Ministerio", ha relatado.

Para poder llevarlo a cabo, necesitamos un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y más ágil. Por eso, es necesaria también la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de medicina de familia que, entre otras medidas, debería mantener abierta la convocatoria para la acreditación esté abierta permanentemente.

Una vez reformado ese sistema de acreditación y el programa formativo de la especialidad permitiendo acreditar un mayor número de plazas, "es necesario hacerlo a través de una convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad de medicina familiar y comunitaria", según la Junta.

"El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos debemos acordar un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de esta especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años que corrija la situación de déficit a la que nos llevan las previsiones de jubilación. Es necesaria la ampliación urgente de un orden de 1.000 plazas formativas anuales de medicina familiar y comunitaria en toda España", ha señalado.

Por otro lado, ha defendido desarrollar los instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique en el futuro con más rigor su oferta formativa.

"Dado que el sistema MIR es un instrumento de cobertura estatal en el que se forman especialistas en las distintas Comunidades Autónomas para todo el Sistema Nacional de Salud, es fundamental la creación definitiva de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que pueda orientar las necesidades de formación de especialistas para prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades", ha manifestado.

"Debemos fomentar e implementar, a través del Plan de Acción Estatal, todas las medidas posibles que faciliten el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, dotándole de tiempo y espacio para recobrar su rol como eje vertebrador de la mejor atención integral de los ciudadanos", ha concluido.