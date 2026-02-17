Andalucía cifra en casi siete millones el ahorro en la factura de la luz en 2025 por el contrato 'verde' centralizado

Archivo - Fachada del hospital general del Virgen del Rocío. - Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía cifra en cerca de siete millones de euros (6,7) el ahorro en su factura de la luz en 2025 respecto a los precios del mercado mayorista gracias al contrato de su suministro eléctrico licitado bajo la figura de un Acuerdo Marco que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja).

Una contratación centralizada cuya finalidad es lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos, ya que la Administración autonómica andaluza cuenta con 5.200 puntos de suministro que abastecen a hospitales, centros de atención primaria, institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, de empleo, residencias de mayores, instalaciones deportivas, museos, sedes judiciales y universidades, entre otros.

En concreto, la Junta demanda anualmente cerca de 1.000.000 MWh (megavatios hora) de electricidad para iluminación, calefacción, aire acondicionado, ventilación, equipos de ofimática, ascensores, la obtención de agua caliente sanitaria. Casi la mitad de ellos, según los datos facilitados a Europa Press, destinados al sector sanitario (459.290 MWh/año), seguido de los edificios administrativos (187.954 MWh/año) y del sector educativo (180.762 MWh/año).

Un consumo energético que el Gobierno andaluz se asegura que proviene de energías limpias porque una de las condiciones de la contratación centralizada, fijada por primera vez durante la anterior legislatura, es que el 100% de la electricidad consumida por la Administración regional debe ser verde, lo que se garantiza mediante certificados de garantía de origen renovable.

La principal ventaja de esta modalidad de contratación centralizada es que el precio de la energía eléctrica para las más de 100 entidades adheridas a Redeja no se ve influenciado por las fluctuaciones de corto plazo que se producen en el mercado de la electricidad, lo que facilita la gestión presupuestaria de la administración.

Esta, además, aumenta su eficiencia porque evita que existan diversidad de precios y contratos, potencias por encima o por debajo de las necesidades de los centros, tarifas eléctricas no optimizadas o penalizaciones en la facturación por excesos de potencia, por ejemplo.

Entre las actuaciones que desarrolla la Agencia Andaluza de la Energía en su gestión de la contratación centralizada se incluyen la optimización y la modificación de potencia. Un ajuste de la potencia eléctrica contratada a las necesidades reales de consumo de los centros y edificios de la Junta posibilita que estos cuenten con la potencia justa y suficiente para cubrir toda su demanda de energía evitando recargos innecesarios y originando anualmente un importante ahorro económico, sin tener que realizar prácticamente inversión en las instalaciones.

A través del contrato centralizado la Junta de Andalucía, no sólo se asegura que consume energía procedente de fuentes renovables, sino que también fomenta que sus edificios sean cada vez más verdes y sostenibles. Para ello, el Gobierno andaluz incluyó en la última licitación la posibilidad de realizar inversiones para instalar autoconsumo solar fotovoltaico en sedes de la Administración regional, las cuales reciben además un descuento en su factura por la compensación de excedentes de la energía que no utilicen.

Esta actuación se suma a los esfuerzos que la Junta de Andalucía está realizando para dotarse de estas instalaciones de autoconsumo, en línea con lo establecido en la Estrategia Energética a 2030, el documento de planificación del Gobierno andaluz en esta materia para esta década, y en el Plan para el ahorro energético de la Administración de la Junta de Andalucía 2022-2026.

Este plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno en mayo de 2023 como instrumento general de organización y desarrollo de medidas que contribuyan, directa o indirectamente, a la reducción del consumo energético de la Junta de Andalucía y su factura asociada. En este sentido, el contrato centralizado también es fundamental para que la Administración disponga de un conocimiento detallado del consumo de los edificios y las instalaciones públicas adheridas, lo que facilita acometer las mejoras de eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables establecidas en este plan para un mayor ahorro del gasto.