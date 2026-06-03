Andalucía coloca 500 millones de euros en bonos sostenibles a ocho años en su segunda y última emisión de deuda de 2026

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha realizado la segunda y última emisión de deuda pública de este año 2026, en la que ha colocado 500 millones de euros en bonos sostenibles a ocho años.

Es la cantidad máxima que podía emitir, ya que, en menos de seis meses, se han alcanzado los objetivos marcados en el programa de financiación previsto para todo el año 2026, según ha informado la Junta en una nota.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha valorado que "la emisión ha sido todo un éxito" y "ha vuelto a batir todos los récords", de forma que "se han recibido ofertas por más de 2.115 millones de euros, que era 4,23 veces la cantidad que se ofertaba, y hemos conseguido colocarla a un interés de doce puntos básicos por encima de la cotización del Tesoro, lo que supone el diferencial más estrecho conseguido en una emisión de deuda pública de la Junta de Andalucía en su historia", según ha puesto de relieve.

Desde la Consejería de Hacienda han detallado que el lanzamiento de la emisión ha sido confiado a las entidades BBVA, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander.

"LOS INVERSORES CONFÍAN EN ANDALUCÍA"

Un total de 72 inversores institucionales internacionales han presentado ofertas, "lo que demuestra que los inversores confían en Andalucía", según ha defendido Carolina España, quien ha sostenido que "esa confianza en la solvencia de Andalucía es la prueba de que la estabilidad, la moderación y el rigor funcionan, y de que el Gobierno de Juanma Moreno hace las cosas bien".

La de este martes ha sido la segunda emisión de deuda que se lleva a cabo en 2026. En febrero, la Junta de Andalucía ya realizó una emisión de 1.250 millones de euros en bonos sostenibles a diez años, en la que se recibieron ofertas por más de 5.000 millones y se estableció un "récord" al colocar la deuda andaluza a un interés de 14 puntos básicos sobre el Tesoro, "registro que ahora hemos vuelto a batir", según ha valorado la consejera.

Las dos emisiones públicas de obligaciones sostenibles realizadas este 2026 elevan a diez el total de las operaciones realizadas bajo el Marco de Finanzas Sostenibles aprobado en marzo de 2021, que han permitido financiar inversiones y gasto sostenible --social y medioambiental-- por un importe total de 7.100 millones de euros.

Para 2026, según explican desde la Consejería que dirige Carolina España, el Gobierno andaluz había tomado "la decisión de financiarse únicamente en los mercados privados de deuda y renunciar a los mecanismos estatales de financiación". "Y eso ha sido posible porque hemos conseguido crear en estos últimos años un clima de estabilidad y moderación que los inversores premian", según ha remarcado la consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo andaluz en funciones.