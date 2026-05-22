Andalucía consolida su liderazgo a nivel nacional en materia de vigilancia genómica alimentaria

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Integrado de Epidemiología Genómica de Andalucía (Siega) ha sido incorporado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) a las actividades nacionales de vigilancia genómica de microorganismos de transmisión alimentaria. Con ello, tal y como ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, "Andalucía consolida su liderazgo en vigilancia genómica alimentaria a nivel nacional".

Con este paso, del que ha informado la Junta en una nota, la plataforma andaluza se consolida como infraestructura de referencia en España en este ámbito. Tal y como ha explicado Antonio Sanz, "la resolución de Aesan reconoce a Siega como la única plataforma con capacidad técnica acreditada para prestar este servicio a nivel nacional". A partir de ahora, según ha detallado, las secuencias genómicas de los patógenos alimentarios analizados en el marco de la agencia estatal, incluidas las realizadas por el Centro Nacional de Alimentación, serán depositadas en la plataforma andaluza.

Asimismo, se integrarán las secuencias procedentes de aquellas comunidades autónomas que canalicen estos análisis a través del organismo estatal. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias dispone de un sistema avanzado de vigilancia epidemiológica basado en la secuenciación genómica de microorganismos patógenos detectados en los ámbitos humano, animal, alimentario y ambiental.

Este modelo permite la detección precoz de nuevas variantes y la identificación de genes de virulencia y resistencia a antimicrobianos, configurándose como una herramienta integral de vigilancia bajo el enfoque One Health (Una sola salud). Como ha subrayado Antonio Sanz, "la epidemiología genómica constituye actualmente una de las herramientas más avanzadas de salud pública, al permitir comparar microorganismos mediante secuenciación de alta resolución y Andalucía es ya un referente en esta materia en todo el país".

La incorporación de Siega se produce además en un contexto estratégico para la Unión Europea. El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/179 establece la obligatoriedad de utilizar técnicas de secuenciación del genoma completo (WGS por sus siglas en inglés) para la investigación de brotes de enfermedades alimentarias en la UE a partir del 23 de agosto de 2026. Esta normativa reforzará la capacidad para identificar con precisión patógenos como Salmonella, Listeria monocytogenes o Escherichia coli y mejorar la respuesta epidemiológica ante brotes alimentarios.

Siega ha sido desarrollado en Andalucía bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y gestionado por Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. La plataforma destaca por su enfoque One Health, integrando información clínica, alimentaria, veterinaria y ambiental para mejorar la vigilancia de riesgos infecciosos y la seguridad alimentaria.

Actualmente, dispone de miles de genomas secuenciados correspondientes a patógenos de especial relevancia para la salud pública, entre ellos Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Escherichia coli, Legionella o el virus del Nilo Occidental. La incorporación al ámbito estatal supone el reconocimiento de la capacidad científica y tecnológica desarrollada en Andalucía para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la seguridad alimentaria en España, mediante un modelo coordinado de vigilancia genómica compartida entre administraciones sanitarias.