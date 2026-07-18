Andalucía contará con 189.442 recintos y 1,6 millones de hectáreas para la montanera de 2026

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SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capa de montanera definitiva de Andalucía para 2026 está formada por 189.442 recintos con una superficie de 1.596.810 hectáreas y suponen un valor medio de la Superficie Arbolada Cubierta de Quercus (SAC) de 31. Así lo recoge un informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural al que ha tenido acceso Europa Press.

De hecho, este misma semana se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de 7 de julio de 2026 por la que se da a conocer la capa de montanera de Andalucía para 2026, formada por los recintos del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas de 2026 de Andalucía (Sigpa 2026), así como por la superficie arbolada cubierta de quercus (SAC) asignada a cada recinto de la capa de montanera 2026 --porcentaje de suelo cubierto por la proyección de todas las copas de los árboles de las especies de quercíneas del recinto Sigpa--.

Una vez incorporados los resultados de las revisiones de los años anteriores, de la comparativa con la capa de montanera de 2025 revisada y los valores obtenidos de los datos recogidos con la tecnología LíDAR, estos datos suponen 269 recintos y 16.726 hectáreas menos que en la capa de montanera 2025 (0,1% y uno por ciento, respectivamente). Sin embargo, son mayores los valores medios de SAC a nivel de Andalucía y a nivel de provincia con un aumento del valor medio de Andalucía del 6,9% y un aumento a nivel de provincia que varía entre el 2,6% de Málaga y el 10% de Sevilla.

Por provincias, Cádiz cuenta con 14.291 recintos y 188.760 hectáreas; Córdoba con 69.321 recintos y 513.664 hectáreas; Huelva con 47.383 recintos y 324.120 hectáreas; Jaén con 16.158 recintos y 205.963 hectáreas; Málaga con 17.203 recintos y 72.873 hectáreas y, por último, Sevilla cuenta con 25.086 recintos y 191.430 hectáreas. Para la obtención de estos resultados se han utilizado datos LíDAR tanto en las capas de montanera de Andalucía para 2025 y 2026, lo que "ha supuesto un cambio importante en el valor de la SAC asociada a los recintos y ha permitido eliminar recintos con valores de SAC real inferior al mínimo exigido para su inclusión en la capa de montanera".

Con respecto a la superficie de la capa de montanera de Andalucía para 2024, última publicada sin incluir datos LíDAR, se incrementa el valor de la SAC media de Andalucía del 19,2%, pasando de 26 al 31. A nivel provincial, el incremento del valor de la SAC media varía entre el 38,9% de Jaén (siete puntos) y el 12% de Huelva (tres puntos). Por el contrario, el descenso de la superficie que ha supuesto la utilización de los datos LíDAR es tan solo del 2,9%, es decir, 47.200 hectáreas.

Las personas o entidades titulares de los recintos o cualquier persona o entidad que acredite la capacidad de uso y disfrute de su aprovechamiento, que no estén de acuerdo con la información publicada, podrán presentar solicitud de modificación de la misma dirigida a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el BOJA. Sólo se admitirá una solicitud de modificación de la capa de montanera por persona o entidad solicitante, debiendo incluir en ésta todos los recintos sobre los que solicita alguna modificación. Si en el plazo de presentación de solicitudes la persona o entidad solicitante presentara más de una solicitud de modificación de la capa de montanera, se considerará como válida la última solicitud presentada, quedando sin efecto las solicitudes presentadas con anterioridad. Dicha documentación se podrá presentar de forma presencial o telemática.