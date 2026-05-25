Andalucía contará por primera vez con un observatorio para la prevención del suicidio

Archivo - Prevención del suicidio. - FUNDACIÓN MAPFRE - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha abierto el plazo hasta el próximo 9 de junio para que las entidades interesadas puedan hacer aportaciones para la creación, por primera vez en la comunidad, de un observatorio para la prevención del suicidio. Según el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026/2029, en lo referente al programa de prevención del suicidio, se pretende reducir "al menos" el 10% la tasa de intentos en este años y un 15% los reintentos de suicidio, así como "garantizar" que "al menos el 90% de las personas con conducta suicida reciban seguimiento dentro del primer mes tras el intento".

Según figura en la información publicada por la Junta de Andalucía consultada por Europa Press, la Junta considera "necesario" crear el observatorio como "órgano especializado de carácter asesor, técnico y de participación institucional y social destinado a facilitar el análisis, evaluación y seguimiento de la conducta suicida en Andalucía, promover la coordinación entre administraciones y agentes implicados y favorecer la toma de decisiones basadas en la evidencia científica".

Los datos más recientes que se aportan sobre muerte por suicidio en España y Andalucía son los obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2023 (4.116 personas en toda España). El número de muertes por esta causa entre hombres (3.044) es 2,84 veces superior al de mujeres (1.072) 25,26 . En Andalucía, en 2023 se registraron 815 muertes por suicidio (631 hombres y 184 mujeres) según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El año 2021 fue un año "crítico" en cuanto a las muertes por suicidio (840) en Andalucía, siendo el año con los datos más elevados. Con respecto a los intentos de suicidio, los datos de los que dispone la Administración son los ofrecidos por los servicios de Urgencias Hospitalarias en los que se observa un incremento de 126 casos en el año 2024 (5.500) en comparación con el año 2023 (5.374), lo que supone un 2,34%.

"La prevención del suicidio en Andalucía debe ser entendida como un desafío complejo, que exige un enfoque integral y multidisciplinario. El suicidio es influenciado por diversos factores, tales como la edad, el género, el entorno social y las condiciones de salud mental, y se manifiesta de manera distinta en función de las características demográficas y socioculturales de cada comunidad. En este sentido, Andalucía, por su diversidad geográfica y socioeconómica, presenta desafíos particulares como la dispersión rural, que dificulta el acceso a servicios de salud mental adecuados y oportunos", argumenta la Administración en la Estrategia autonómica para 2026/2029.

"La intervención --continúa el documento-- debe ir más allá de un enfoque clínico individual y promover una estrategia comunitaria de sensibilización y educación sobre prevención del suicidio. Es fundamental que los profesionales de la salud, la educación y las instituciones públicas trabajen de manera colaborativa para reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y facilitar el acceso a los recursos de apoyo. La implementación de programas de formación y sensibilización en todos los niveles, desde las escuelas hasta las instituciones sanitarias, contribuirá a la identificación temprana de signos de riesgo y permitirá ofrecer respuestas más oportunas y efectivas".

Además de este observatorio, la Junta implantó en los primeros meses de 2025 el código suicidio hospitalario (Contsuic) para "garantizar la continuidad en la atención de personas con riesgo autolítico tras ser atendido en Atención Primaria o urgencias hospitalarias pudiendo trazar su itinerario asistencial a través de gestor de informes que permitirá también un mayor conocimiento de su epidemiología". Tras el primer pilotaje, el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026/2029 recoge que la intención es implementar este código en "todas las unidades de gestión clínica de salud mental del SAS".